Tras ser aceptado y becado en 19 universidades, joven hispano de Texas elige Stanford

DALLAS, Texas - Un estudiante de último año de la escuela secundaria del oeste de Texas, eligió Stanford después de que se le ofrecieron becas completas en 19 universidades.

Yared Avalos, quien asiste a Hereford High School en Hereford, al suroeste de Amarillo, fue aceptado en 19 de 22 escuelas a las que postuló. Fue puesto en lista de espera por dos y rechazado en una.

Las tres principales universidades de Avalos fueron Columbia, Harvard y Stanford, esta última en donde estudiará a partir de otoño.

El hermano mayor de Avalos es actualmente un estudiante de último año en Stanford, y debido a que su hermano tomó un año sabático durante la pandemia, podrán pasar un año juntos en el campus.

Avalos es un baterista, trabaja a tiempo parcial y constantemente busca oportunidades para mejorar su escuela, su comunidad y sus compañeros.

La Sra. Riesenberg, su consejera, cree que su mejor cualidad es su compasión y gratitud, que es genuina y refrescante, en su opinión.

Quería mejorar su escuela, por lo que él y otro estudiante de último año comenzaron una organización líder estudiantil llamada "Herd Talks", donde invitaron a un grupo diverso de estudiantes que representaban los cuatro niveles de grado y compartieron ideas, y desarrollaron soluciones a problemas que notaron en el campus.

"No estaría aquí, teniendo todas las opciones que tenía, obviamente sin mis padres y sin mi comunidad. Pero creo que una cosa que realmente me ayudó fue escribir sobre eso y permitirme ser vulnerable en ese aspecto, poder para hablar sobre mi comunidad y lo mucho que significan para mí, cómo me ha ayudado a crecer ", dijo Avalos.

El joven ha tenido muchas escuelas de la Ivy League que han expresado su interés en él y algunas incluso le han ofrecido becas completas.

La subdirectora de la clase senior de HHS, Stacie Jones, recordó la primera vez que conoció a Avalos: "Me estaba mudando a mi oficina en el verano de 2019, y el Sr. Sauceda lo trajo y nos presentó. Me estaba contando sobre ganar el concurso de Historia de UIL y el proyecto que preparó para ese concurso. Me impresionó mucho él y su conocimiento de temas tan diversos. Desde esa reunión, ha seguido fascinándome. Es un joven increíble, y estoy muy emocionado de ver lo que hace. en el futuro".

La maestra principal de inglés, Rachael Collins, describe a Avalos como alguien muy desinteresado y que se preocupa por su escuela y sus compañeros.

"Yayo es uno de esos estudiantes que viene cada pocos años y hace que todos los que lo rodean sean mejores", dijo.

"No tiene miedo de defenderse por sí mismo, pero lo que es más importante, da voz a los miembros de su comunidad que a menudo no están dispuestos a hablar. Cuando ve un problema o un problema, no solo lo aborda para llamar la atención. de otros, ayuda a encontrar soluciones y trabaja para que esas soluciones sucedan", dijo Collins.

Avalos quiere especializarse en historia, ciencias políticas o políticas públicas en la universidad y, después de eso, ir a la facultad de derecho y convertirse en abogado de inmigración.

