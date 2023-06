En video: hombre habría matado de un tiro a un niño que presuntamente le robó el auto

DENVER, Colorado - Los detalles sobre los eventos previos a la muerte de un niño de 12 años en un tiroteo, cuando el propietario de un automóvil robado localizó su vehículo y se enfrentó a los ladrones, parecieran estar emergiendo a través de un video de cámara corporal obtenido por nuestra cadena hermana 9NEWS.

El video revela al propietario del vehículo robado en una acalorada discusión con la policía acerca de su determinación de enfrentar directamente a los delincuentes.

El incidente ocurrió la noche del domingo 5 de febrero en el centro comercial Northfield. Un hombre, cuya identidad se mantiene en privado y que no enfrenta cargos, se mostró frustrado por la falta de acción de la policía para recuperar su automóvil robado y expresó su intención de tomar el asunto en sus propias manos.

En el video de la cámara corporal se escucha al dueño del automóvil decir: “Mi automóvil fue robado. Tengo la ubicación por GPS. He estado hablando con ustedes durante 30 minutos y solo me dicen lo que no pueden hacer”. A pesar de los esfuerzos de los agentes para disuadirlo, el hombre dejó en claro su determinación de enfrentar a los ladrones por su cuenta.

El propietario manifestó: "Si ustedes no pueden detenerlos, tomaré un Lyft, iré a casa, tomaré mi vehículo y los detendré". Aunque los oficiales explicaron que la policía generalmente espera a que los vehículos robados se detengan para evitar situaciones peligrosas, el propietario insistió en su plan.

Unos 30 minutos después, en un trágico giro de los acontecimientos, el hombre fue captado en video acercándose a su automóvil robado en la intersección de las calles 10th y Decatur. Sin dudarlo, se dirigió hacia el lado del conductor, lo que provocó un tiroteo. Durante el enfrentamiento, Elias Armstrong, un adolescente de 12 años que estaba sentado en el asiento del conductor, recibió un disparo mortal en el pecho.

El propietario alegó haber sido blanco de disparos en primer lugar, sin embargo, la Oficina del Fiscal del Distrito ha anunciado que no presentará cargos debido a la escasa probabilidad de obtener una condena.

Según informes de la policía de Denver, había otros individuos armados en el vehículo robado que lograron escapar y aún no han sido capturados.