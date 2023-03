Pasajero pierde la vida luego que camioneta lo aplasta en dramático accidente

WESLACO - Un hombre murió la noche del domingo luego de que saliera expulsado de la camioneta en la que viajaba como pasajero, informó en un comunicado de prensa el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:43 p.m. en la César Chávez Road, al sur de Minnesota Road, en San Juan. La víctima fue identificada como Gerardo Medina, de 51 años y residente de San Juan.

Una investigación preliminar reveló que una camioneta Chevrolet Silverado, conducida Norma Muñoz, de 46 años, viajaba hacia el sur por la César Chávez Road cuando la mujer perdió el control del vehículo, lo que provocó que el auto saliera de la camioneta y se volcara.

El pasajero presuntamente no tenía abrochado el cinturón de seguridad y salió expulsado del vehículo.

El Chevrolet se detuvo encima de la cabeza del hombre, quien sucumbió a sus heridas en el lugar.

Muñoz fue arrestada y fue acusada de homicidio con un vehículo por intoxicación. Se le impuso una fianza de $5,000.

Para tener unas vacaciones seguras durante las vacaciones de primavera, DPS ofrece los siguientes consejos:

• No beba y conduzca. Si planea ingerir alcohol fuera de su hogar, tenga un conductor designado o tome un transporte alternativo.

• Reduzca la velocidad para permitir el paso de vehículos de la policía, bomberos, EMS, Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y grúas al costado de la carretera. Muestre la misma cortesía a los compañeros conductores que están detenidos.

• Si está involucrado en un choque sin lesiones y su vehículo se puede mover, despeje los carriles del tráfico. En algunas carreteras, si no mueve su vehículo cuando es seguro hacerlo, es ilegal.

• Disminuya la velocidad, especialmente con mal tiempo, tráfico denso, áreas desconocidas o zonas de construcción.

• Abróchese el cinturón en el vehículo — es la ley.

• Elimine las distracciones durante la conducción, incluido el uso de dispositivos móviles. La ley de Texas prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos portátiles para leer, escribir o enviar un mensaje electrónico a menos que el vehículo esté detenido.

• Cuando utilice un dispositivo de navegación o una aplicación, haga que un pasajero lo opere para que pueda mantener la vista en la carretera.

• No conduzca fatigado: deje suficiente tiempo para llegar a su destino. • Mantenga el número de asistencia en la carretera de Texas almacenado en su teléfono. Marque 1-800-525-5555 (tel: 1-800-525-5555) para cualquier tipo de asistencia en carretera. El número también se puede encontrar en el reverso de una licencia de conducir de Texas.

• Conozca sobre el tiempo y las condiciones de la carretera dondequiera que viaje.