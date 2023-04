Familia vive momento desesperante tras perderlo todo en un voraz incendio

Nikauly Tejada, quien lo perdió todo en un incendio dice que “Era lo único que teníamos, apenas teníamos un año de mudarnos aquí, hemos sacado eso a esfuerzo, yo no trabajo pero hacía de todo un poco para salir adelante con las cosas”.

Nikauly mira desde el frente lo poco que quedó de su casa mientras agarra la mano de su hijo.

“Fue todo tan rápido, si mi esposo no llega hoy la historia habría sido diferente, me hubiera quemado yo con los niños porque estábamos acostados y cuando él llega, me dice, se está quemando”, dice Tejada.

Juan Antonio Pérez dice:

“Llegué de trabajar entre 5 y media y 6, mi esposa estaba durmiendo con los niños, abrí la puerta y el fuego ya venía para adentro todo”.

Juan dice que no sabe las causas del incendio en su hogar pero cree que pudo ser un corto circuito que se habría originado desde afuera de la propiedad.

Asegura fueron los momentos más desesperantes que esta familia, nunca antes, había vivido.

“Demasiado rápido solo me dio para correr con mis niños porque venia muy fuerte y traerlos para acá”, dice Juan.

Pero Chiquita, como se llamaba la perrita de la familia no pudo ser salvada.

Cuando las unidades de rescate llegaron ya era demasiado tarde, el fuego se había expandido por toda la propiedad y ya lo habían perdido todo, incluido sus dos automóviles.

Ahora están viviendo al frente en la casa del cuñado de Juan, los 4 adultos y los dos pequeños en una habitación.

Por ahora están recibiendo ayuda de la Cruz roja pero por su tópica cuenta abrieron un fondo virtual para recibir ayuda de la comunidad.