Familia se mudó de Chicago a Uvalde en busca de un lugar más seguro y su hija de 11 años murió en la masacre de Texas

UVALDE, Texas - La familia de uno de los niños asesinados en la masacre escolar de Texas dice que se mudaron de Chicago a Uvalde porque pensaron que sería un lugar más seguro.

Pero el martes, recibieron un mensaje de texto que decía que había un hombre armado en la escuela primaria de su hija.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esperaron diez horas antes de enterarse de que su hija, Layla Salazar, de once años había sido asesinada.

La mayor pasión de Layla era correr, ahora ellos dicen que Layla corre con los ángeles.

"Salimos de Chicago y vinimos aquí solo para estar en un lugar más seguro para ella, y luego sucedió esto. No puedo".

"No puede suceder más. Ha habido demasiados, demasiados, esto tiene que parar. No hay razón para que el Congreso no pueda aprobar una ley".

La familia había planeado comenzar el verano con un viaje al zoológico, pero ahora están planeando su funeral de una niña inocente de apenas 11 años.