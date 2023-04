Desde mascotas hasta juguetes sexuales: el ranking de Uber con lo más extraño que la gente olvida

El índice de objetos perdidos de Uber de 2023 muestra una amplia colección de cosas que comúnmente se dejan atrás después de los viajes, y es posible que se sorprenda al ver qué ciudades tienen a los culpables más olvidadizos.

La ropa, los teléfonos, las llaves y las billeteras encabezaron la lista de los artículos más comúnmente olvidados una vez más, pero como siempre, los pasajeros también dejan atrás sus talismanes únicos, y a veces completamente inusuales.

Uber vio a la gente olvidarse de todo, desde una máquina de humo hasta un monitor de tobillo y un adorno navideño de Danny Devito en el índice de este año.

Esas figuran entre las 10 cosas más raras que quedan en Ubers, una lista que también incluye: ¡MI PERRO ESTÁ EN EL AUTO! un caniche de juguete (2); gorra azul que dice 'me encanta el olor a combustible de avión por la mañana' (3); unos trapos de bolos (5); mi monociclo (7); 16 onzas de sangre falsa (8); una impresora y vibrador a control remoto (9); y un alfiler con Jesús sosteniendo una rebanada de pizza (10).

Todavía extraño, pero no está en el top 10 de Uber: 2 uñas, 6 pasteles de queso, My happy sauce, una importante prueba de embarazo, respeto por uno mismo, sobre todo, y… OK. Aquí están los 50 para los interesados.

En particular, la Ciudad de Nueva York no figura en la última lista de las 10 ciudades más "olvidadas" de Uber. Tampoco el año pasado, aunque aparentemente a los franceses les gusta deshacerse de nuestros sombreros. Nueva Jersey tampoco. Pero Texas está representado dos veces entre los cinco primeros.

Estas son algunas de las principales tendencias de objetos perdidos que Uber vio este año:

Perdido en la magia: Olvídate de encontrar a Dory. Uber vio un aumento significativo en la pérdida de artículos de Disney y Harry Potter, especialmente orejas de Minnie, sables de luz, Disney Magic Bands y, por supuesto, varitas mágicas.

Huele a hierba: desde bolsas de marihuana hasta pre-rollos y bolígrafos, medicinales y recreativos, Uber ha visto un aumento "alto" en productos de marihuana olvidados.

Juegos sobre la marcha: Nintendo Switch fue el dispositivo de juego perdido número 1 este año, con más de 70 perdidos

Eso muerde: las dentaduras postizas y los dientes siguen siendo los que más se llevan la mayor parte de los artículos perdidos de Uber año tras año. Este año, se informaron más de 40 casos de dientes blancos perlados extraviados, aunque la cantidad de parrillas de diamantes perdidas ha disminuido, dice Uber.

¿Recuerdas, recuerdas el 5 de: ¿Abril? El 5 de abril de 2022 fue el día más común del año para artículos olvidados, con casi 1,000 informes de artículos perdidos.

Hombros fríos: los chales han sido una de las principales prendas de vestir olvidadas, con más de 30 ciclistas olvidándose de estas prendas.

Uber X-Rated: los pasajeros se "perdieron en el momento" y dejaron algunos artículos privados, incluido un paquete completo de ropa interior, condones y algunos juguetes sexuales

Mascotas: Uber dice que reunió a un grupo de personas con mascotas perdidas, incluidos perros, tortugas, hámsters y una rata.

Inflación: con la reciente escasez de huevos, no es sorpresa que se hayan convertido en un producto de moda. Uber vio un aumento en los informes de pasajeros que dejaron atrás sus preciosos huevos y querían recuperar sus docenas.

En caso de que te lo hayas perdido: estas son las cosas más extrañas que quedan en 2022. Y esto es lo que debes hacer si dejaste atrás tus "objetos de valor".