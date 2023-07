Se escondía de la policía hombre que fue hallado muerto dentro de congelador, según investigadores

BIWABIK, Minnesota — Un hombre hallado muerto en un congelador en Minnesota el mes pasado se escondía de la policía, dijeron investigadores en un informe preliminar.

El cuerpo de Brandon Lee Buschman, de 34 años, de Babbitt, Minnesota, fue encontrado en un arcón congelador en el sótano de una casa desocupada en la ciudad de Biwabik el 26 de junio.

Los investigadores creen que Buschman estaba escondido en la casa porque había una orden de arresto activa para su arresto, dijo la policía en un comunicado de prensa el viernes. Creen que se metió al congelador para esconderse por su propia voluntad, quizás porque los oficiales estaban en el área.

El congelador era un modelo más antiguo que no se podía abrir desde adentro, dijo la policía. La casa no tenía electricidad y el congelador no funcionaba cuando se encontró el cuerpo de Buschman.

