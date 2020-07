‘Es un niño malcriado’: impiden a alcalde entrar a reunión con el gobernador de Florida

MIAMI, Florida - El gobernador Ron DeSantis sostuvo el martes una reunión con alcaldes de municipalidades de Miami-Dade para discutir las medidas de combate al coronavirus, pero el escándalo estalló cuando el alcalde de Hialeah denunció que no fue invitado.

"Cerrarle las puertas al alcalde de la ciudad de Hialeah es una falta de respeto. Lo que me enseña es que es un niño malcriado", dijo el alcalde Carlos Hernández en declaraciones a Telemundo 51.

Durante unas dos horas, el gobernador y los alcaldes hablaron de más colaboración y comunicación ente los gobiernos del estado, el condado y de las ciudades de Miami Dade para enfrentar la crisis del coronavirus.

El alcalde Carlos Hernández denuncia que no le permitieron ingresar a la reunión del gobernador con alcaldes del condado Miami-Dade.

En la reunion estuvieron presentes DeSantis, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, y los alcaldes de Miami, Miami Gardens, Doral, Pinecrest y Bal Harbour Village.

Bal Harbour tiene unos 2,500 residentes y ha tenido 29 casos de COVID-19. Hialeah tiene unos de 200,000 y ha sido impactada fuertemente por el coronavirus.

"Pensé que era importante estar en la reunión, pero cuando me presenté a la reunión, una de las asistentes del gobernador me dijo 'alcalde, usted no está en la invitación", dijo Hernández.

Cuando se le preguntó, DeSantis afirmó que él no invitó personalmente a los alcaldes, dijo estar dispuesto a reunirse con el alcalde Hernández y expresó su respeto y aprecio por el pueblo de Hialeah.

Durante la reunión, DeSantis escuchó al cada uno de los alcaldes.

Hoy los hospitales de Miami-Dade reportan un total de 2,023 pacientes ingresados por COVID-19, un número que está aumentando todos los días.

Pero el gobernador expresó su confianza en la capacidad de atender a más pacientes en los hospitales de refuerzo que han preparado.Con las camas de cuidados intensivo casi llenas, el gobernador apuntó a poder convertir camas regulares a camas de cuidados críticos.