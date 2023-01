“Señora de los churros” muere por un conductor presuntamente ebrio; sus hijos y esposo piden justicia

Una familia en el sur de California sufre la pérdida repentina de su madre tras un accidente vehicular provocado por un supuesto conductor intoxicado.

Ha sido una tragedia para la familia de Ángeles Rodríguez, a quien le sobreviven sus tres hijos y esposo. Ella además era muy conocida por la comunidad como la "señora de los churros" en el centro de Los Ángeles, y ahora la familia pide justicia.

“Ha impactado (su muerte], porque (Ángeles) era una persona tan noble que salía a buscar el pan de cada día, y fue impactada por alguien en exceso de alcohol”, dijo Mario Ramos García, cuñado de Ángeles.

Todo ha cambiado para la familia Rodríguez desde el pasado domingo 22 de enero.

Según sus familiares, Ángeles manejaba a su trabajo cuando a las 6:47 a.m. un vehículo a alta velocidad la impactó, para poco después ser declarada muerta en la escena.

“Yo no sabía los detalles, vine y llegando a la casa, me enteré de que mi mamá había fallecido, me dijeron que una persona borracha la impactó y falleció instantáneamente”, dijo Héctor González, hijo de la víctima.

Ángeles María, de 55 años, era la conocida "señora de los churros" del centro de Los Ángeles, en donde trabajó por más de 30 años de vendedora ambulante.

“No tan solo me lastimó a mí, lastimó a mis hijos, a mis nietos, tres generaciones”, contó Mateo González, esposo de Ángeles.

Ángeles y su esposo llegaron de Puebla, México, a Los Ángeles, hace más de 40 años, y ahora Mateo González asegura quiere ver justicia, ya que de acuerdo a él, el hombre presuntamente responsable del mortal incidente, quien supuestamente se encontraba ebrio, fue arrestado, pero ahora se encuentra libre bajo fianza.

“Una fianza muy baja, es una vida y ya el otro anda libre. ¿Tiene dinero? ¿Tiene poder? No sé, a mí no me importa”, dijo González.

La familia Rodríguez ha hecho recaudación de fondos y venta de comida en su hogar para juntar dinero que pueda cubrir los gastos fúnebres.

Varias organizaciones, como Inclusive Action, entre otras más, junto con la familia Rodríguez, están pidiendo leyes más duras para los conductores intoxicados que pagan por su libertad.