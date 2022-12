Un mexicano del sur de California conquista las calles de Catar con su baile

Si ha estado viendo la fiesta que se vive en Catar por la Copa Mundial es justo decir que un aficionado de la Selección de México ha capturado atención internacional.

Yair “El Travieso”, un mexicano de Santa Ana, California, llegó a tierra árabe para festejar, y por lo visto, los miles de aficionados de todas las 32 selecciones también han disfrutado a este personaje que viaja con una bocina.

"El hombre bocina" quizás sea como le llaman los extranjeros, ya que camina las calles de Doha con una bocina de gran tamañó como si fuera una mochila, portando los colores de México y un sombrero de Charro.

Yaír “El Travieso” dijo que la gente se pone a bailar automáticamente al escuchar la música. “Es algo muy divertido ver a la gente bailar”.

Yair contó que la idea surgió hace cuatro años en la Copa Mundial de Rusia, cuando hacía sus pininos como artista urbano.

“Yo como un buen inmigrante hice de todo, pues ya sabes que uno hace de todo, fui lavaplatos, mesero, cocinero”, dijo muy orgulloso.

“En la crisis del 2009 me quedé sin trabajo, no sabía como pagar mi renta, y me salí a las calles a recoger botes, a limpiar parabrisas. Lo que yo quería era sobrevivir, para seguir mandándole dinero a mi familia”, dijo.

Para alegrarse el día, “El Travieso” decidió salir a la calle a trabajar con una bocina.

“Me llevaba una bocina y andaba ahí limpiando mis parabrisas, recogiendo mis botes, y ahí fue donde me gustó lo de la música y andar con música y con una bocina portátil hasta que fue creciendo y creciendo”.

Y fue desde ese momento que dio inicio este alegre personaje.

"Ahora ya no puedo viajar yo solo, ando por todo el mundo con mi bocina. No puedo viajar si no traigo mi bocina atrás de mí", dijo Yair.

Ahora su bocina ha capturado atención internacional.

Y cuando se le preguntó sobre la sensación en la que se ha convertido, dijo, “pues si veo que la gente se me amontona mucho y la gente se toma foto en el metro y me dicen 'te conocemos en Colombia, te conocemos en España, te conocemos en Argentina, pues qué buena onda".

Orgulloso de sus raíces mexicanas, “El Travieso” dijo ser de la Ciudad de México, de madre duranguense y padre michoacano.

Por ahora seguirá siendo la vida de la fiesta en Doha, compartiendo su música con todos los aficionados hasta el fin de la Copa Mundial 2022.