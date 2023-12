Joven tenista con discapacidad visual triunfa en torneo en Londres

Una discapacidad no impidió que Dante Alejandro, un joven del Valle del Río Grande, llegara al otro lado del mundo para demostrar su talento como tenista, posicionándose como uno de los mejores.

Su talento en el deporte lo llevó hasta Inglaterra, donde participó en los juegos mundiales de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos y alcanzó el tercer lugar a nivel mundial.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

"Al principio me da mucho miedo porque nunca sabes. Siempre pienso demás y me pongo nervioso. Pero conforme continúa el juego, me voy relajando poco a poco y me enfoco en lo que tengo que hacer y en cómo ganar el juego", indica Dante.

Su dedicación ha rendido frutos

Han sido 10 años de dedicación de la mano de su entrenador, quien fundó Blind Tenis Cazares y quien encontró en esto su vocación.

“Esa inquietud nos llevó a hacer algo por ellos. Entonces el lema de nosotros es de que sí se puede. Cualquier persona puede lograrlo. La idea es darles esa oportunidad. Sacarles esa sonrisa. Cambiarle su vida y si lo hacemos a través del deporte del tenis, mucho mejor”, explica Mario Cazares, entrenador y fundador de Blind Tennis Cazares

Después de inglaterra, ambos llegaron hasta Polonia donde Dante participó en otro torneo. En este llegó a cuartos de final. Pero todo logro es importante pues Dante tiene retinopatía del prematuro. En el mundo deportivo su certificado es de categoría b2, la que le sigue a la ceguera total.

“Le dieron su certificado por 4 años. Normalmente no te lo dan por 4 años. A lo que voy es que él tiene muy dañada su vista”, explicó Mario.

Importante que personas con discapacidad se ejerciten

Para este gran equipo es importante enviar un mensaje para que otras personas con discapacidad tomen la iniciativa de participar en actividades físicas.

“Sé que tener una discapacidad es difícil porque tal vez no puedes ver o caminar bien, pero pruébalo. Puede que te guste, puede que no. Pero siempre hay otros deportes en los que te puedes involucrar para dejar atrás esa timidez”, comparte Dante.

Practicar el deporte no es nada sencillo. Cada pelota tiene un sonido, lo que permite al atleta ser preciso al golpear su raqueta.

“Se usa un cablecito que se pone en las líneas. En el piso se le pone cinta arriba y con el pie sientes dónde está la línea y en eso te basas. Nosotros sabemos que hay líneas aquí, pero pues ellos no las ven”, explica Mario.

Este equipo que representa a Estados Unidos recibe apoyo de donadores locales. En el Boys and Girls Club de Mission, además, facilitan las canchas donde entrenan hasta 4 veces por semana.

Dante por ahora continuará entrenando y también enfocándose en sus estudios universitarios, donde busca completar una carrera en negocios.