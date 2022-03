Dependientes calificados: ¿cómo reclamarlos sin incurrir en errores con el IRS?

Es común que los contribuyentes tengan dudas acerca de qué familiares pueden reclamar como dependientes y para qué créditos tributarios califican.

La incertidumbre aumenta cuando se trata del Crédito Tributario por Hijos y del Crédito por Ingreso del trabajo, entre otras subvenciones fiscales que ofrecen miles de dólares a las familias de ingresos bajos y moderados.

El IRS actualizó el martes su guía sobre el Crédito Tributario por Hijos para aclarar qué dependientes califican para recibir el dinero y el monto que les corresponde en función de la edad y los ingresos de la familia.

Pero la información para otros créditos puede ser confusa, por eso analizamos la información más actualizada de la agencia tributaria para ayudarte a determinar qué miembros de tu familia puedes reclamar en tu declaración de impuestos sin incurrir en errores con el IRS.

Comencemos por definir qué es un dependiente calificado para efectos del impuesto sobre la renta, pues esto podría ahorrarte miles de dólares.

Para más detalles puedes consultar la guía Whom May I Claim as a Dependent? (disponible en inglés) del IRS.

¿QUIÉN CALIFICA COMO DEPENDIENTE?

Las reglas del IRS para los dependientes calificados son claras. Hay dos tipos de dependientes, cada uno sujeto a reglas diferentes: un hijo calificado y un pariente calificado.

Para ambos tipos de dependientes, deberás responder las siguientes preguntas del IRS para determinar si puedes reclamarlos.

1. ¿Es ciudadano o residente permanente?

La persona debe ser ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización, residente legal permanente o residente de Canadá o México.

2. ¿Eres la única persona que los reclama como dependientes?

No puedes reclamar a alguien que toma una exención personal para sí mismo o reclama a otro dependiente en su propio formulario de impuestos.

3. ¿Están presentando una declaración conjunta?

No puedes reclamar a alguien que está casado y presenta una declaración de impuestos conjunta, como a un hijo adolescente casado que presenta una declaración conjunta con su cónyuge, aún si tú lo apoyas económicamente.

Las normas básicas no son complicadas y aplican para el reclamo de ciertos créditos. Pero puede ser difícil determinar las reglas en ciertas situaciones familiares, como tener un hijo en la universidad que recibe becas y otras ayudas financieras o un hijo con un trabajo de medio tiempo.

HIJO CALIFICADO

Además de los requisitos anteriores, el contribuyente debe poder responder "sí" a todas las siguientes preguntas del IRS:

1. ¿El dependiente está relacionado contigo?

El niño puede ser tu hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, medio hermano, media hermana, hermanastro, hermanastra, hijo adoptivo o descendiente de cualquiera de ellos.

2. ¿Cumplen con el requisito de edad?

Tu hijo debe ser menor de 19 años o, si es estudiante de tiempo completo, menor de 24 años. No hay límite de edad si tu hijo tiene una discapacidad permanente.

3. ¿Viven contigo?

Tu hijo debe vivir contigo durante más de la mitad del año, aunque hay excepciones en ciertos casos.

4. ¿Los apoyas económicamente?

Tu hijo puede tener un trabajo de medio tiempo, pero sus ingresos pueden ser demasiado bajos como para ser independiente económicamente, por lo que tú eres su fuente de ingresos principal.

5-. ¿Eres la única persona que los reclama?

Este requisito se aplica comúnmente a los hijos de padres divorciados. La Publicación 501 del IRS establece reglas de ingresos, paternidad y residencia para reclamar un hijo.

FAMILIAR CALIFICADO

Al igual que en el caso anterior, estas preguntas del IRS pueden guiarte.

1. ¿Viven contigo? Tu familiar, como padres ancianos que dependen de ti, debe vivir en tu residencia todo el año o estar en la lista de “parientes que no viven con usted” en la Publicación 501. Alrededor de 30 tipos de parientes están en esta lista. Por ejemplo, una padre que vive en un centro de cuidado cuyo servicios pagas tú.

2. ¿Ganarán menos de $4,300 en 2020 o 2021?

Tu familiar no puede tener un ingreso bruto de más de $4,300 en 2020 o 2021.

3. ¿Los apoyas económicamente?

Debes proporcionar más de la mitad de la manutención total de tu familiar cada año.

4. ¿Eres la única persona que los reclama?

Esto significa que se puede reclamar a la misma persona dos veces. Por ejemplo, si tu hermano reclama a tus padres a la vez que tú también lo haces.

¿BAJO QUÉ CONDICIONES OTRA PERSONA PUEDE RECLAMARME COMO SU DEPENDIENTE?

En general, si otra persona te reclama como dependiente pero has obtenido ingresos, puede ser beneficioso para ti presentar una declaración de impuestos. Esto se aplica incluso si solo ganas menos de $10,000 al año, pero te retuvieron los impuestos.

En general, los contribuyentes individuales que ganan menos de $12,400 o las parejas casadas que presentan una declaración conjunta con ingresos de $24,800 no tienen que presentar una declaración de impuestos. Sin embargo, el IRS insta a declarar impuestos si necesitas reclamar el Crédito por Hijos o el Crédito por Ingreso del Trabajo.

Es posible que tu dependiente calificado deba presentar una declaración de impuestos si sus ingresos están dentro de los requisitos de presentación del IRS.

Abre aquí para responder a una serie de preguntas del IRS que te ayudarán a determinar si tu dependiente necesita declarar impuestos por su cuenta.

Para las declaraciones de impuestos de 2021, si una persona nació durante el año o antes de 2002 y tiene un ingreso sujeto a impuestos por debajo del monto de deducción estándar, podría ser ventajoso preparar y presentar electrónicamente una declaración de impuestos para solicitar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo en forma de reembolso de impuestos.

El límite de edad del EITC para las declaraciones de impuestos de 2021 se cambió de 25 a 19 años.

Lee nuestro artículo Podrías perder $6,728 de no reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo; ¿cómo hacerlo correctamente? para más detalles.

ES POSIBLE QUE TU DEPENDIENTE DEBA PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS SI TIENE UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE INGRESOS:

Ingresos ganados: Esto incluye sueldos, salarios, propinas y otras cantidades que recibió como pago por el trabajo que realiza. Las becas sujetas a impuestos y las becas también se incluyen como ingreso del trabajo.

Ingresos no derivados del trabajo: los intereses imponibles, las ganancias de capital y los dividendos ordinarios son ejemplos de ingresos no derivados del trabajo. También se consideran ingresos no derivados del trabajo la compensación por desempleo, los beneficios gravables del seguro social, las pensiones, las anualidades de los ingresos no derivados del trabajo de un fideicomiso y las distribuciones de ganancias de capital. Los ingresos no derivados del trabajo no siempre son ingresos no imponibles.

Si eres dependiente en la declaración de impuestos de otra persona y estás presentando tu propia declaración de impuestos, tu deducción estándar no puede exceder $1,100 o la suma de $350 y su ingreso del trabajo individual, lo que sea mayor. Ejemplo 1: si tu ingreso del trabajo fue de $700, tu deducción estándar sería: $1,100 ya que la suma de $700 más $350 es $1,050, por lo tanto, menos de $1,100. Ejemplo 2: si tus ingresos fueran de $3200, tu deducción estándar sería: $3550, ya que la suma de $3200 más $350 es $3550, por lo tanto, mayor que $1100. En 2022, esta cantidad será la mayor entre $1,150 o la suma de $400 y tu ingreso del trabajo.

Ten en cuenta que si tu dependiente tiene menos de 16 años y nunca ha presentado una declaración de impuestos, aún no puede presentar electrónicamente su primer año. Puede preparar su declaración en E-file, imprimirla y enviarla por correo al IRS para presentarla. Sin embargo, podrá presentar electrónicamente su declaración el año siguiente. Como dependiente, lo más probable es que su devolución sea gratuita en E-file.com.

Si tienes un hijo dependiente que obtuvo ingresos mediante la prestación de servicios, estos ingresos se incluyen en los ingresos brutos y se deben informar en la declaración de impuestos individual.

No debes incluir los ingresos de tus dependientes como ingresos en su propia declaración de impuestos. Tu dependiente debe informar sus ingresos en su propia planilla.

Además, tu dependiente debe marcar una casilla en su propia declaración de impuestos para informar que puede ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

Si tu dependiente no hace esto, podría causar que el IRS rechace tu declaración cuando intentes presentarla electrónicamente.

Recuerda que la guía Whom May I Claim as a Dependent? del IRS te hará varias preguntas para determinar si el dependiente que pretendes reclamar cumple los criterios.