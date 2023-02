Departamento policial en EEUU está en medio de la controversia por tuits “intimidantes e inapropiados”

ALBUQUERQUE, Nuevo México - El Departamento de Policía de Albuquerque (APD, por sus siglas en inglés) aún no se ha disculpado por los tuits oficiales que fueron tachados por algunos, entre estos funcionarios de la ciudad, como inapropiados.

Según informó el jueves KOAT-TV, la cuenta de Twitter de APD ha sido cuestionada por respuestas mordaces a usuarios. Una de las más controversiales decía "Calling out your b.s. is public service", lo que se puede interpretar en español como "exponer tus patrañas es un servicio público". Además, en otro caso la agencia escribió "solo te quejas y nunca ofreces soluciones".

La mayoría de los tuits fueron en respuesta a Doug Peterson, cuya empresa es considerada el propietario más grande de la ciudad y quien recientemente recurrió a Twitter para quejarse de la delincuencia y la falta de vivienda en el centro de Albuquerque.

Ante esto, el jefe de APD, Harold Medina, declaró que el departamento "rechazará" las redes sociales cuando se trate de personas que difundan información errónea y ciberacoso.

Además, le dijo a KOAT-TV que aunque algunos de los tuits podrían no estar de acuerdo con la política de la ciudad, otros "señalan sin rodeos las diferencias".

"Y estoy de acuerdo con eso", aseguró Medina.

En respuesta a la situación, Peterson explicó que no estaba tratando de atacar a la policía, solo las políticas del alcalde y del jefe de policía.

"He apoyado a APD y sigo apoyando mucho a APD", afirmó.

Asimismo, otro tuit que generó controversia se produjo en julio después de la muerte de un adolescente de 15 años tras un enfrentamiento SWAT que resultó en un incendio residencial en Albuquerque. Algunos usaron Twitter para culpar a la policía por el "asesinato" del adolescente. En respuesta, la cuenta de APD presuntamente tuiteó: “No sabía que un incendio podría asesinar a alguien".

En este caso, Medina informó que le pidió al vocero del departamento, Gilbert Gallegos, que cambiara de tono. No obstante, Medina continúa respaldando tuits que responden a aparentes inexactitudes.

Por su parte, el concejal de Albuquerque y expolicía, Louie Sánchez, pidió a la agencia que baje el tono de los tuits, argumentando que "el departamento cree que acosar e intimidar a las personas es vigilancia comunitaria".