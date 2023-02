Declarar impuestos como indocumentado, ¿me conviene? No es tan fácil como sí o no

Mientras la temporada de impuestos mantiene a los contribuyentes ocupados, muchos inmigrantes aún no dan el paso de declarar sus ingresos al IRS. La incógnita de si debe pagarse impuestos si no se tiene un número de seguro social es una barrera importante, cuya respuesta va más allá de un sí o no.

Por ello consultamos con Luz Arévalo, directora de la Clínica de Impuestos de Greater Boston Legal Services (GBLS), quien explica lo que obtiene a cambio una persona sin documentos si paga impuestos, y el por qué podría ser conveniente hacerlo.

MÉRITO PSICOLÓGICO DE PAGAR IMPUESTOS

"A veces me preguntan por qué la persona está haciendo eso, cuando quizás, no aparece en ningún lado lo que están ganando... Bueno, hay varias razones. Cuando vienen a nuestra oficina les explico más o menos la ley. Sí tú estás ganando dinero, como todo el mundo, tienes que aportar, tienes que pagar el impuesto. Y me sorprende porque muchos de nuestros clientes nos dicen 'Ok, esto quiere decir que estoy ganando mi dinero. Eso me da el privilegio de poder pagar impuestos' y para ellos es una fuente de orgullo personal. Yo lo vi con mis padres cuando vinieron, cuando iban a hacer sus planillas, se sentían que era parte de la fábrica de este país", dice Arévalo.

Ella atribuye al mérito psicológico que te da el pagar impuestos en Estados Unidos, y dice que tiene un valor importante para las personas que vienen y quieren ser parte, y sentirse parte del país.

COBRAR CRÉDITOS TRIBUTARIOS

La otra razón se refiere a cobrar créditos mediante la obtención de un Número de Identificación del Contribuyente o ITIN (por sus siglas en inglés).

Sin embargo, Arévalo dice que quienes tienen un ITIN no son elegibles para los mismos créditos que otras personas que tienen seguro social, "esto es injusto porque pagan lo mismo. Pagamos lo mismo. Pero es la realidad. El único crédito que yo puedo obtener si yo tengo un ITIN y mi niño tiene un ITIN, es un crédito de $500 que me dan por mi dependiente, por mi niño. Y ni siquiera es dinero que me devuelven, es dinero que va a pagar el impuesto que yo debo", agregó.

OBTENER REEMBOLSO DE IMPUESTOS

Otra de las razones que da Arévalo para declarar impuestos como indocumentado es el obtener un reembolso de impuestos si es que pagaste de más, "pagué más de lo que debía haber pagado y como dije antes, estoy reconciliando cuentas. Pagué más de la cuenta, no?, y quiero que me devuelvan mi dinero", dice Arévalo.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA

Muchos programas de ayuda financiera requieren cierto tipo de documentación por parte del beneficiario.

Arévalo dice que el declarar impuestos puede facilitar el acceso a programas de ayuda monetaria, "Si tú quieres aplicar para financial aid para tu chico, si tú quieres aplicar para ayuda porque las cosas están carísimas, necesitas obtener alguna ayuda como SNAP o estampillas de comida o algo de comer, me van a pedir esa planilla. Esa planilla es la mejor prueba de cuál es mi situación financiera en este momento".

PRUEBA DE "BUEN CARÁCTER MORAL" EN FUTUROS PROCESOS MIGRATORIOS

Arévalo dice que "al mostrar este papel yo estoy también diciéndole al gobierno que soy una persona de buen carácter moral. Este es un estándar que se ha usado muchísimo en inmigración y se debería usar en toda parte porque ayuda muchísimo a las personas cuando están completando su proceso de migración".

Este último punto es bien importante ya que uno de los miedos más comunes de una persona que no posee papeles de migración es que el IRS comparta su información personal con inmigración, dice Arévalo.

Ella recalca que tener un ITIN no es una herramienta de control de inmigración, "es un número que el IRS no es inmigración no tiene nada que ver con eso. El IRS es el que le da este número a la persona para poder procesar algo de impuestos. Tenemos que mostrar que la persona tiene una razón relacionada a impuestos para aplicar para este número".

Ingresa aquí para una guía de cómo empezar a preparar tus impuestos.

La Clínica para contribuyentes de bajos ingresos de Greater Boston Legal Services puede ayudar a los inmigrantes y otras personas de bajos ingresos a navegar la preparación de impuestos. Se les puede contactar en litc-intake@gbls.org.