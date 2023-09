Del campo a las estrellas: la historia del astronauta de origen mexicano llega a 240 países

STOCKTON, California - Una trayectoria de esfuerzo, perseverancia y mucha fe es la que llega a la pantalla grande esta semana con la película "A Million Miles Away", que cuenta la historia de José Hernández, un astronauta de origen mexicano que creció en medio de las cosechas y siembras del Valle de San Joaquín.

Durante la proyección de la película realizada en Stockton, su ciudad natal, el inspirador de la cinta habló con Telemundo 33 sobre lo que significa el estreno de este largometraje basado en su propia vida.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Y es que los sueños se vuelven realidad. O por lo menos así lo cree José Hernández, quien a los 10 años decidió que quería ser astronauta.

Hernández es hijo de campesinos mexicanos, quienes durante muchos años viajaron siguiendo las cosechas hasta que finalmente se establecieron en el centro de California.

"Realmente no importa de dónde viene uno o de las condiciones socioeconómicas, lo que importa es cuántas ganas le quiere uno echar al estudio. El estudio es lo que lo lleva a uno al futuro y sin el estudio es mucho más difícil", dice el exastronauta.

Tras obtener su grado de ingeniero en la Universidad del Pacífico en Stockton continuó sus estudios en Santa Bárbara y luego inició su aventura para ser parte del programa espacial de la NASA.

José Hernández cuenta que fueron 11 rechazos. "No fue hasta la doceaba vez que finalmente la NASA me invitó a ser parte de la generación 19 de astronautas de Estados Unidos".

Consultado sobre esta experiencia y su tenacidad, el hijo de inmigrantes de Michoacán confiesa que "ahí la lección es que hay que ser perseverante, no darnos por vencidos, hay que seguir preparándose porque de las fallas uno aprende, entonces sigues adelante y uno mejora".

El estreno de la película "A un millón de millas" es el resumen de una vida de esfuerzo y orgullo hispano, precisamente en este mes donde se celebra y aplaude la Herencia Hispana. La cinta podrá ser vista a partir de este 15 de septiembre por la plataforma Amazon Prime en 240 países.

"Va a salir el 15 de septiembre, y no nomás es un día especial para México ya que se da El Grito el 16 septiembre. Vamos estar celebrando doble, mi película y la celebración de independencia de varios países latinoamericanos", comenta José.

El ingeniro nacido en los campos de California, comenta sus expectativas respecto de la misión Artemis, que marca el regreso de los humanos a la Luna.

"Licencia para soñar"

José Hernández creció en la localidad de French Camp en el Valle Central de California y mientras ayudaba a sus padres en la pizca de la uva también soñaba. Fue su padre quien precisamente alentó todos los sueños del niño José.

Esa misma motivación que recibió de su padre la comparte hoy con las generaciones más jóvenes. '"Lo que me dijo mi papá fue que me dio una licencia para soñar. Cuando le dije que quería ser astronauta me contestó, sí puedes lograrlo, pero si quieres lograrlo sigue estos cinco pasos: define tu meta, reconoce qué tan lejos estás de ella, crea una ruta, échale ganas y finalmente nunca nunca te des por vencido" explica este hispano nativo de Stockton.

La perseverancia lo llevó al espacio hace 14 años, pero el exastronauta siguió soñando. Y es que el campo sigue dentro del alma de Hernández.

"Por eso es que conseguí mi viñedo, porque hay un niño que puedes sacar del campo, pero no el campo del niño", dice. "Aprendí a hacer el vino y entonces ahora tengo mi propia línea de vinos, Tierra Luna Cellars. Seguimos dando conferencias, escribiendo libros y haciendo asesorías en temas aeroespaciales que es lo que hace mi empresa Tierra Luna Engineering. Le hacemos poquito de todo".