¿Cuál fue el motivo del atacante? Lo que se sabe sobre el tiroteo escolar en Nashville

NASHVILLE, Tennessee - Seis personas murieron en una pequeña escuela privada cristiana al sur del centro de Nashville el lunes, abatidas por una persona que abrió fuego en el edificio donde estudian unos 200 alumnos, según la policía.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AUTOR DE LOS DISPAROS?

La policía no dio información clara sobre el género del autor de los disparos. Durante horas, la identificó como una mujer de 28 años, y después como Audrey Hale. En una conferencia de prensa por la tarde, el jefe de policía dijo que Hale era transgénero. Después de la conferencia, el vocero policial Don Aaron se negó entrar en detalles acerca de cómo se identificaba Hale.

La policía dijo que Hale había estudiado en la escuela, pero no estaba claro si mantenía algún vínculo con la institución o algún pariente allí. La policía dijo que el autor de los disparos había elaborado un mapa detallado de la escuela y vigilado el edificio antes de perpetrar la masacre.

La policía dijo que Hale tenía dos armas “tipo asalto” y una pistola cuando disparó a la puerta de entrada para entrar al edificio. Se cree que adquirió al menos dos de ellas legalmente en la zona de Nashville, dijo la policía. Los investigadores hallaron dos escopetas, una de caño recortado, y otras pruebas en un allanamiento del domicilio de Hale.

¿CÓMO MURIÓ EL AUTOR DE LOS DISPAROS?

Cinco agentes de policía de Nashville entraron a la escuela tras la llamada inicial, dijo Aaron. Cuando evacuaban a los estudiantes y el personal en la planta baja, escucharon disparos en el segundo piso.

Dos agentes abrieron fuego y abatieron a Hale a las 10:27 de la mañana, dijo la policía.

¿SE CONOCE EL MOTIVO?

Investigadores enviados al domicilio de Hale poco después de su muerte hallaron un mapa de la escuela con una ruta marcada para el tiroteo, y también hallaron escritos, dijo la policía.

La policía no ha confirmado un motivo, y tampoco estaba claro si Hale trataba de dispararle a alguna persona en particular.

El jefe de policía John Drake dijo que los agentes hallaron escritos con un plan detallado para atacar la escuela y posiblemente otros lugares. En entrevista con NBC News, dijo que los investigadores creen que Hale sentía “cierto resentimiento por haber asistido a esa escuela”.

¿CUÁNTAS MASACRES ESCOLARES SE HAN PRODUCIDO DESDE COLUMBINE?

Se han producido 15 masacres en escuelas o universidades de Estados Unidos desde la de la escuela secundaria Columbine en 1999. Se define a la masacre como un caso con más de cuatro muertos, sin contar el autor, de acuerdo con una base de datos compilada por la Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern, además de lo reportado por The Associated Press.

En esas 15 masacres han muerto 175 personas, de acuerdo con los datos.