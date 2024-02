Hallan culpable a padre por matar a Harmony, la niña de 5 años cuyo cadáver nunca se encontró

Un jurado halló culpable a Adam Montgomery por la muerte de su hija Harmony, de cinco años, y por deshacerse de su cadáver en 2019.

Este jueves el jurado comenzó su segundo día de deliberaciones y anunció que tenía un veredicto pasado el mediodía.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Montgomery enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado, otro por agresión en segundo grado, manipulación de testigos, falsificar evidencia física (alterar, destruir, ocultar) y abuso de cadáver.

Cuando inició el juicio, los abogados informaron sobre la decisión de Montgomery de reconocer su culpabilidad por dos de los cargos en su contra: falsificación de pruebas físicas y abuso de un cadáver.

El jurado escuchó los argumentos finales el miércoles antes de comenzar las deliberaciones en el juicio de dos semanas. Los jurados deliberaron durante unas dos horas antes del receso del día.

En sus argumentos finales ese mismo día, la abogada defensora Caroline Smith dijo que Montgomery movió el cuerpo y lo escondió debido a "una creencia muy equivocada" de que tenía que hacerlo "para evitar que su familia fuera destrozada".

El fiscal Benjamín Agati contó al jurado una historia diferente. Dijo que Montgomery, de 34 años, estaba enojado porque su hija estaba teniendo accidentes en el baño dentro del automóvil en el que vivían después de que fueron desalojados de su casa. Dijo que Montgomery la golpeó en la cabeza hasta que murió.

“Lo único que tiene es su auto, su ira y sus puños”, dijo Agati, y luego agregó: “Ella no tiene una lápida en el suelo sobre la cabeza que él golpeó. Ella no puede estar en paz ni muerta por lo que él hizo, porque él no puede permitirse el lujo de decirle a nadie dónde está”.

La madre de Harmony, Crystal Sorey, lloró y en ocasiones se tapó los oídos mientras Agati hablaba en el tribunal.

Un testigo reveló detalles sobre una bolsa que Adam Montgomery llevaba al trabajo, que según fiscales contenía el cuerpo de la pequeña Harmony.

Adam Montgomery está cumpliendo una condena de 30 años de prisión por una condena por arma de fuego no relacionada y no ha asistido a su juicio. El año pasado dijo ante el tribunal en un caso no relacionado que ama a Harmony “incondicionalmente” y que no la mató. Se ha declarado inocente del cargo de asesinato.

Los abogados de Montgomery han reconocido su culpabilidad por dos cargos menores, que “removió, ocultó o destruyó intencional e ilegalmente” su cadáver y falsificó pruebas físicas.

Montgomery también enfrentó cargos de agredir a su hija en 2019, dejándole un ojo morado, y de manipular al testigo clave de la acusación, su exesposa, Kayla Montgomery, quien es la madrastra de Harmony.

Los investigadores creen que Harmony fue asesinada en diciembre de 2019, aunque no fue denunciada como desaparecida durante casi dos años. Kayla Montgomery testificó que el cuerpo estaba escondido en el maletero de un automóvil, una hielera, un respiradero de techo y un congelador en el lugar de trabajo antes de que Adam se deshiciera de él.

Adam Montgomery tenía la custodia de Harmony. Sorey, que ya no tenía una relación con él, dijo que la última vez que vio a Harmony fue en una videollamada en abril de 2019. Finalmente acudió a la policía, quien anunció que estaban buscando a la niña desaparecida en la víspera de Año Nuevo de 2021.

Las fotos de Harmony circularon ampliamente en las redes sociales. La policía finalmente determinó que la habían matado.

Kayla Montgomery está cumpliendo una sentencia de prisión de 18 meses después de declararse culpable de perjurio por mentir durante su testimonio ante el gran jurado sobre dónde estaba la última vez que vieron a Harmony. No se le concedió inmunidad, pero reconoció ante los abogados defensores que no ha enfrentado más consecuencias por las inconsistencias en sus declaraciones a la policía o a los fiscales.

Además, Kayla Montgomery testificó que su marido golpeó repetidamente a Harmony en la cabeza porque la niña se había orinado. Dijo que su familia, incluidos los dos hijos pequeños de la pareja, habían sido desalojadas y vivían en su automóvil. Según Kayla, Adam golpeó a Harmony en varios semáforos mientras conducían desde una clínica de metadona a un restaurante de comida rápida en la mañana del 7 de diciembre de 2019.

También testificó sobre entregar comida a los niños sin verificar a Harmony, el posterior descubrimiento de que Harmony estaba muerta y los lugares donde su esposo escondió el cuerpo, incluso en un respiradero del techo en un refugio para personas sin hogar y el congelador de su lugar de trabajo.

Kayla testificó que su esposo se fue con los restos de Harmony en una camioneta alquilada en marzo de 2020 y que no dijo adónde se dirigía. No mucho después de eso, él comenzó a sospechar que ella podría acudir a la policía, por lo que comenzó a golpearla y dejarle los ojos morados, dijo. Finalmente se escapó de él en marzo de 2021.

Los datos de peaje muestran que el camión cruzó un puente importante en Boston varias veces. El año pasado, la policía registró una zona pantanosa en Revere, Massachusetts, sin encontrar el cuerpo de Harmony.

Los abogados de Adam Montgomery dijeron que la única persona que sabía cómo murió Harmony, Kayla, estaba mintiendo. Dijeron que Harmony en realidad murió la noche antes de que Kayla dijera que había muerto, y que Kayla estaba sola con ella en ese momento.

“Ella fue una instigadora y una socia igualitaria”, dijo Smith. “Él no influyó en ella. Ella influyó en él y, lo más importante, él no mató a su hija”.

Pero Agati describió a Kayla como “una mujer maltratada que admite una verdad terrible e incómoda: fracasó en un momento de la vida en el que su carácter fue puesto a prueba. No hizo nada para ayudar a Harmony, nada para detenerla. Ella no la mató. Sólo el acusado hizo eso”.

Kayla Montgomery, la testigo estrella del estado, subió al estrado el viernes por la mañana y rompió a llorar mientras hablaba de Harmony.