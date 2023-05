Múltiples fracturas y hematomas: acusan mamá de no buscar atención médica para su bebé

SAN ANTONIO - Una madre está acusada de no buscar atención médica para su bebé sabiendo que estaba siendo maltratado.

La víctima es un recién nacido de dos meses y presuntamente fue sometido a un patrón de maltrato físico que le causó lesiones graves.

Diana Ramón fue arrestada en relación con los hechos reportados a partir del 12 de mayo de 2023. Ese día ella llegó a su residencia luego de recoger a sus hijos de la escuela. Dijo durante la investigación que encontró al padre de la víctima aplicando presión con una toallita húmeda para bebés en una de sus manitas.

La acusada dijo que notó que la toallita estaba llena de sangre y que la víctima seguía sangrando. Se dio cuenta que tenía una cortadura en una mano y en el pie izquierdo. Además, mostraba hematomas en los hombros y el abdomen.

Según los documentos de la corte, al día siguiente el bebé quedó inconsciente y fue llevado a un hospital. Un médico determinó que el niño tenía múltiples fracturas y hemorragia cerebral.

El padre admitió que la víctima se le cayó de las manos y se golpeó la cabeza con un moisés, se lee en el reporte. Por su parte, la acusada dijo que el padre de la víctima le quitó el celular y no le permitió llamar a la policía ni buscar atención médica. Alegó que ella no notó ninguna lesión en la víctima porque no se ocupa de bañarlo y solo cambia los pañales.

Debido a que hay contradicciones en sus declaraciones, se le acusa por omisión de buscar atención médica. También las autoridades entienden que tenía conocimiento de que el padre de la víctima le había causado lesiones corporales graves y no lo denunció.

El padre del menor también fue arrestado.