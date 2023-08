Sería el primero: lo arrestan por presunto transporte de personas indocumentadas en Florida tras nueva ley

ORLANDO, Florida – Luego de dos meses de que entrara en vigor la ley SB 1718 en Florida, una persona fue arrestada por transportar a cuatro personas indocumentadas en el condado Hernando.

Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, dijo en entrevista con Telemundo 31 que un mexicano, de 34 años, está preso luego de que un oficial estatal lo detuviera por manejar con los vidrios polarizados.

Las autoridades le radicaron cinco cargos por tráfico humano. En total, había siete personas en la camioneta Van incluyendo al conductor.

Según contó a Telemundo 31, el agente le preguntó por el estatus migratorio al chofer y a los pasajeros.

“Tuvimos el primer caso la semana pasada el primer caso de una víctima de la ley racista SB 1718, leyes antiinmigrantes. Esto fue porque unas personas venían de trabajar de Georgia a Tampa porque tenía los vidrios polarizados más allá de lo que la ley permite. Los detiene la policía estatal, esa policía acusa al conductor de tráfico humano y está en prisión con cinco cargos”, dijo el cónsul de México.

Asimismo, Sabines dijo que “el gobernador se está extralimitado y está actuando en [materia de] migración cuando no le compete. Migración solo le corresponde al gobierno federal, el gobierno estatal no tiene facultades. Están criminalizando a una persona por el hecho de su estatus migratorio y no por un delito, agregó.

También tipificó la ley como “racista”. “Estoy seguro de que, si hubiera sido una persona rubia de ojos claros que venía manejando, no le hubieran preguntado si tenía papeles. Están actuando contra la condición o apariencia física de una persona y no solamente por cierto deleito”, alegó.

Al hombre, original de Chiapas, México, le impusieron una fianza de $10,000. Aún sigue en la cárcel.

Por otro lado, Mark Arias, abogada criminalista, dijo a Telemundo 31 que este “caso no es de migración sino criminal entonces se verá en un tribunal de casos criminales. Este tipo de casos es nuevo para los abogados y hay que ver cómo se va desarrollando. También hay que ver la fiscalía tomar decisión si van a radicar cargos oficiales”.

Por su parte, Florida Highway Patrol dijo en declaraciones escritas que "la furgoneta tenía un tinte más oscuro de lo legal en las ventanillas detrás del conductor, quien fue arrestado por no tener licencia de conducir y transportar extranjeros indocumentados”.