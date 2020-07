Alcaldesa vs. gobernador: la “extraña” pelea sobre el uso de la mascarilla en Atlanta

El gobernador de Georgia y la alcaldesa de la ciudad más grande del estado se han acusado mutuamente de jugar a la política en medio de una creciente lucha por el uso obligatorio de las mascarillas destinadas a reducir la propagación del coronavirus.

La batalla por las mascarillas en un estado con casos en rápido aumento de COVID-19 estalló en una pelea pública cuando Atlanta y más de una docena de otras ciudades y condados desafiaron al gobernador republicano Brian Kemp y emitieron órdenes locales que requerían que se usaran cubrebocas en espacios públicos.

La disputa aumentó varios escalones esta semana, lo que provocó una dura conversación entre el gobernador y la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, el viernes, quien acusó al presidente Donald Trump de violar la orden de mascarillas de la ciudad.

El miércoles, Kemp emitió una orden ejecutiva que anula con totalidad los requisitos de máscara a nivel local. Ese mismo día, Trump llegó a Atlanta para una visita sin mascarilla. Luego, el jueves, Kemp demandó a la ciudad de Atlanta para impedir que hiciera cumplir una orden de obligatoria de mascarillas y otras reglas relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Bottoms no aflojó su posición y en una entrevista el viernes en el show de CBS "This Morning", cuestionó el momento de la demanda de Kemp y la coincidencia de que Trump aterrizara en Atlanta sin usar una máscara.

"Donald Trump violó esa orden cuando aterrizó en nuestro aeropuerto y no usó una máscara", dijo. Ella se negó a decir que Trump estaba detrás de la demanda de Kemp, pero dijo que el presidente "estaba violando las reglas de nuestra ciudad en un flagrante irrespeto por la ciencia".

Luego el domingo, reveló que el gobernador había intentado intervenir sobre si hablaba del tema, algo que le parece muy "extraño".

"El gobernador ha hecho muchas cosas recientemente y ha dicho muchas cosas que, francamente, son simplemente extrañas", dijo Bottoms el domingo durante una entrevista con "Face the Nation". "Presentó una demanda de más de 124 páginas en mi contra esta semana pidiendo una intervención de emergencia para evitar que yo hable sobre sus órdenes. Si el gobernador de este estado se saliera con la suya, no se me permitiría hablar con usted hoy. Y así que este juego de quién tiene la culpa es muy inusual".

La Casa Blanca dijo que el presidente y todos los que se acercan a él se hacen la prueba de COVID-19.

"El Presidente toma muy en serio la salud y la seguridad de todos los que viajan en apoyo de él y de todas las operaciones de la Casa Blanca", dijo Judd Deere, un vocero de la Casa Blanca. "Al prepararse y llevar a cabo cualquier viaje, las Operaciones de la Casa Blanca colaboran con el Médico del Presidente y la Oficina Militar de la Casa Blanca, para garantizar que los planes incorporen las recomendaciones actuales de los CDC y las mejores prácticas para limitar la exposición al COVID-19 en la mayor medida posible".

Una portavoz de Kemp dijo que la demanda no tenía relación con la visita de Trump.

Georgia ha tenido más de 139,000 casos confirmados del virus, según el conteo de NBC News, aunque los expertos dicen que es probable que muchas más personas estén infectadas pero nunca se hayan hecho la prueba. Al menos 3,168 personas murieron en Georgia después de contraer el virus. El estado ha visto un fuerte aumento en los casos confirmados y en las hospitalizaciones en las últimas semanas.

Kemp defendió la demanda durante una conferencia de prensa el viernes por la mañana, acusando a los funcionarios de Atlanta de jugar a la política y no hacer cumplir las órdenes estatales que ya estaban vigentes.

La demanda fue presentada "en nombre de los dueños de negocios, sus empleados y georgianos trabajadores en toda la región que continúan luchando para llegar a fin de mes", dijo Kemp.

“La orden de la alcaldesa Bottoms no se puede hacer cumplir, pero su decisión de cerrar negocios y socavar el crecimiento económico es devastadora ", dijo Kemp.

Bottoms anunció la semana pasada que Atlanta volvería a la primera fase de su plan de reapertura de coronavirus, diciendo que el estado había reabierto de una "manera imprudente". Eso incluye limitar los restaurantes a solo comida para llevar y las tiendas minoristas a las recogidas en la acera.

Bottoms luego dijo que esas son recomendaciones, tuiteando el jueves que Kemp "está demandando a Atlanta por pautas RECOMENDADAS". Pero ella sostiene que el mandato de mascarilla de la ciudad está en vigencia y se seguirá enforzando.

"Tendremos que luchar contra el gobernador sobre esto en la corte", dijo el viernes.