Durant anota 31 puntos y lidera a los Suns a la victoria 114-102 sobre los Mavericks

PHOENIX (AP) — Kevin Durant se convirtió en el octavo jugador en la historia de la NBA en anotar 29.000 puntos en su carrera, alcanzando la marca el sábado por la noche cuando sus Phoenix Suns derrotaron a los Dallas Mavericks por 114-102.

El 14 veces All-Star anotó 31 puntos contra los Mavs y ahora tiene 29.010 puntos en 17 temporadas con Seattle, Oklahoma City, Golden State, Brooklyn y los Suns. El jugador de 36 años ha promediado 27,3 puntos en 1.064 partidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Durant ha promediado al menos 20 puntos en cada temporada y sigue metiendo el balón en el aro a un ritmo alto, anotando casi 29 puntos por partido en sus primeros tres partidos de esta temporada.

"Tengo que darle crédito a la gente que me ha ayudado desde que era un niño", dijo Durant. "Compañeros de equipo que me pasaron el balón, me hicieron pantallas, entrenadores que diseñaron jugadas para mí".

LeBron James es el máximo anotador de la NBA con 40.543 puntos. Detrás de él están Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain y Durant. Durant es décimo en la lista combinada de la NBA y la ABA, con Julius Erving octavo y Moses Malone noveno.

“Qué tributo a un gran talento generacional”, dijo el entrenador de los Suns, Mike Budenholzer. “Me siento increíblemente afortunado de estar cerca de él todos los días”.