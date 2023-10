“Dejaron a mis hijos sin su papá”; mujer llora la pérdida de su marido en accidente mortal

PHOENIX - Una persona murió y otras tres resultaron heridas después de un accidente de atropello y fuga, según el informe policial.

La víctima, identificada como Flavio Ortiz, perdió la vida en ese fatal accidente ocurrido la madrugada del domingo.

Los bomberos de Phoenix dijeron que acudieron al área cerca de 43rd Avenue y McDowell Road alrededor de la 1:15 a.m. luego de un informe de una colisión. La policía descubrió que dos vehículos estuvieron involucrados en la colisión.

La esposa de Ortiz, Elizabeth Reyes, cuenta los detalles de aquella fatídica noche que cambió su vida.

“Yo pedía ayuda para mi esposo y mi hijo que eran los que estaban más heridos”, dijo Reyes.

Reyes no sólo recuerda a Ortiz como un buen esposo sino también como un hombre responsable y muy cercano a su familia.

“Un gran padre, un gran amigo, estaba para todos, en las buenas y en las malas”, agregó.

Reyes comparte las palabras que le dijo el conductor responsable de la colisión minutos antes de darse a la fuga.

“Lo siento, no te vi, lo siento yo tengo la culpa no te vi y fue todo lo que yo recuerdo del que me dijo eso”, recordó Reyes.

La familia del fallecido pide justicia y envía este mensaje al conductor que huyó del lugar del accidente.

“Ha dejado un gran vacío en mi familia y si él tiene conciencia y si tiene familia no le deseo lo mismo solo que se haga responsable y se entregue”, finalizó Reyes.

Si desea apoyar a la familia con los gastos ocasionados por el accidente, puede ingresar a este enlace: Ortiz.