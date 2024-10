Hispanos en Arizona votarían en su mayoría por Harris, según encuesta

Una reciente encuesta entre hispanos registrados para votar en Arizona arrojó que si las elecciones fueran hoy, la mayoría votaría por la candidata demócrata y actual vicepresidente, Kamala Harris. Según el sondeo, el 54% de los encuestados eligió a Harris mientras que el 35% se inclinó por su oponente, el candidato republicano y expresidente, Donald Trump.

La encuesta, realizada por la firma Mason-Dixon para Telemundo Arizona, ofrece una perspectiva sobre las opiniones de los votantes en este estado, para las elecciones del 5 de noviembre.

En la encuesta participaron 625 hispanos registrados para votar quienes fueron elegidos al azar de un banco de datos de personas registradas para votar en el estado.

La encuesta, realizada por teléfono entre el 8 y el 11 de octubre del 2024 , tiene un margen de error de +/-4% puntos porcentuales.

ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Pregunta: "¿Si la elección presidencial de 2024 se llevara a cabo hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos a la presidencia/vicepresidencia votaría?"

Harris Trump Otro Indeciso Estado 54% 35% 2% 9% Región Condado Maricopa 54% 34% 2% 10% Condado Pima 67% 27% 2% 4% Arizona Rural 41% 46% 3% 10 Identidad de género Masculino 48% 43% 2% 7% Femenino 59% 28% 2% 11% Edad Menos de 50 años 54% 35% 2% 9% 50 años o más 54% 36% 2% 8% Origen hispano Mexicano 55% 34% 2% 9% Otro 49% 40% 2% 9% Afiliación partidista Demócrata 84% 5% 1% 10% Republicano 2% 94% 2% 2% Independiente 36% 49% 4% 11%

Pregunta: "¿Cuál de los siguientes temas influye más en su decisión de voto para presidente?"

Estado Votantes Harris Votantes Trump La economía 27% 25% 31% El aborto 16% 19% 10% Ley y orden y crimen 6% 4% 9% Cambio climático y medio ambiente 5% 6% 2% Cuidado de la salud 12% 13% 8% Inmigración 15% 12% 20% Política exterior y guerras 7% 5% 11% Protección de la democracia en los EEUU 10% 14% 6% Otro 1% 1% 1% No está seguro 1% 1% 2%

SENADO

Pregunta: "Si la elección para el escaño del Senado de los EEUU en Arizona se celebrara hoy, ¿votaría por?"

Gallego Lake Heredia Indeciso Estado 57% 13% 3% 7% Región Condado Maricopa 59% 31% 4% 6% Condado Pima 66% 24% 2% 8% Arizona Rural 43% 45% 3% 9% Identidad de género Masculino 49% 42% 3% 6% Femenino 64% 25% 3% 8% Edad Menos de 50 años 56% 33% 4% 7% 50 años o más 57% 33% 2% 8% Origen hispano Mexicano 57% 32% 3% 8% Otro 53% 39% 4% 4% Afiliación partidista Demócrata 87% 3% 2% 8% Republicano 2% 93% 3% 2% Independiente 41% 44% 6% 9%

PROPUESTA 139

Pregunta: “La propuesta 139 en la boleta electoral de Arizona se titula Iniciativa del Derecho al Aborto. Si se aprueba, creará un derecho fundamental al aborto bajo la Constitución de Arizona. El Estado no podrá interferir con este derecho fundamental antes de la viabilidad fetal. La viabilidad fetal significa el punto en el embarazo en el que el feto tiene una probabilidad significativa de sobrevivir fuera del útero. Durante todo el embarazo, tanto antes como después de la viabilidad fetal, el Estado no podrá interferir con el juicio de buena fe de un profesional de la salud tratante de que un aborto es necesario para proteger la vida o la salud de la persona embarazada. El Estado no podrá penalizar a ninguna persona por ayudar o asistir a una persona embarazada a ejercer su derecho al aborto. Si votara hoy, ¿cómo votaría?”

“SÍ”, para apoyar esta propuesta 60% "NO”, para oponerse a esta propuesta 29% Indeciso 11%

PROPUESTA 138

Pregunta: “La propuesta 138 en la boleta electoral de Arizona se titula Enmienda de Salarios para Trabajadores que Reciben Propinas. Si se aprueba, enmendaría la Constitución de Arizona para permitir que los empleadores paguen a los empleados hasta un 25% menos del salario mínimo por hora, si el empleador puede establecer que el salario del empleado más las propinas o gratificaciones es al menos $2 más que el salario mínimo por cada hora trabajada. Si votara hoy, ¿cómo votaría?"

“SÍ”, para apoyar esta propuesta 28% "NO”, para oponerse a esta propuesta 60% Indeciso 12%

PROPUESTA 313

Pregunta: “La propuesta 313 en la boleta de Arizona se titula Medida de Cadena Perpetua por Tráfico Sexual de Menores. Si se aprueba, la medida establecería una cadena perpetua para cualquier persona condenada por un delito grave de Clase 2 por tráfico sexual de menores. Si votara hoy, ¿cómo votaría?"

“SÍ”, para apoyar esta propuesta 88% "NO”, para oponerse a esta propuesta 8% Indeciso 4%

PROPUESTA 314

Pregunta: “La propuesta 314 en la boleta de Arizona se titula Medida de Inmigración y Aplicación de la Ley Fronteriza de Arizona. Si se aprueba, esta medida haría que sea un delito estatal que los no ciudadanos ingresen al estado directamente desde una nación extranjera, excepto por los puertos de entrada oficiales, y permitiría que la policía estatal y local arresten a no ciudadanos que crucen la frontera de manera ilegal. La medida también permitiría a los jueces estatales ordenar deportaciones. La medida haría que la venta de fentanilo sea un delito grave de Clase 2 si la persona sabe que vende fentanilo y esto resulta en la muerte de otra persona. Si votara hoy, ¿cómo votaría?"

“SÍ”, para apoyar esta propuesta 60% "NO”, para oponerse a esta propuesta 27% Indeciso 13%

PROPUESTA 133

Pregunta: “La propuesta 133 en la boleta de Arizona se titula Enmienda para Requerir Primarias Partidistas y Prohibir Primarias Donde los Candidatos Compiten Independientemente de su Afiliación Partidaria. Si se aprueba, enmendaría la Constitución de Arizona para requerir primarias partidarias para cargos partidistas. Cualquier persona registrada como sin partido o independiente no podrá votar en una elección primaria de un partido político. Si votara hoy, ¿cómo votaría?"

“SÍ”, para apoyar esta propuesta 27% "NO”, para oponerse a esta propuesta 60% Indeciso 13%

PROPUESTA 137

Pregunta: “La propuesta 137 en la boleta de Arizona, conocida como la Proposición de Eliminar los Límites de Mandato y Elecciones de Retención para Jueces de la Corte Suprema y Jueces de la Corte Superior de Arizona. Si se aprueba, la enmienda eliminaría los límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema del estado y los reemplazaría con términos de buena conducta, a menos que se decida lo contrario por una comisión de revisión judicial. También eliminaría las elecciones de retención al final de los términos judiciales. Si votara hoy, ¿cómo votaría?"

“SÍ”, para apoyar esta propuesta 39% "NO”, para oponerse a esta propuesta 44% Indeciso 17%

ECONOMÍA

Pregunta: ¿Cómo calificaría las condiciones económicas de este país hoy en día? ¿Diría que son excelentes, buenas, regulares o malas?

A nivel estatal, un 6% respondió "excelente", un 17% "buena", un 28% "más o menos" y un 49%, "pobre".

Pregunta: En comparación con hace cuatro años, ¿su situación financiera personal es mejor, peor o más o menos igual?

A nivel estatal, un 24% respondió "mejor", un 39% "peor" y un 37$ "igual".

Pregunta: ¿Qué tan seguro está de que la economía del país mejorará durante el próximo año? ¿Tiene mucha confianza, algo de confianza, no mucha confianza o ninguna confianza en absoluto?

A nivel estatal, un 22% respondió "muy", un 31% "algo", un 24% "no mucho", un 8% "no" y un 15% "no estoy seguro".

Pregunta: ¿En qué candidato presidencial confía más para manejar la economía: Kamala Harris, la demócrata, o Donald Trump, el republicano?

A nivel estatal, un 53% respondió "Harris", un 40% "Trump" y un 7% "no estoy seguro".

INMIGRACIÓN

Pregunta: ¿Qué tan grave cree usted que es el problema de la inmigración ilegal para el país en estos momentos? ¿Es muy grave, algo grave, no demasiado grave o nada grave?

A nivel estatal, un 41% respondió "muy grave", un 30% "algo grave", un 22% "no mucho" y un 7% "no".

Pregunta: "¿Cree que nuestras fronteras son seguras o no?".

A nivel estatal, un 41% respondió "si", un 54% "no" y un 5% "no estoy seguro".

Pregunta: "¿Apoya o se opone a una reforma migratoria que ofrezca un camino hacia la ciudadanía?".

A nivel estatal, un 78% respondió "si", un 13% "no" y un 9%, "indeciso".

Pregunta: "¿En qué candidato presidencial confía más para manejar la inmigración: Kamala Harris, la demócrata, o Donald Trump, el republicano?".

A nivel estatal, un 53% respondió "Harris", un 44% "Trump" y un 3% "no estoy seguro".

ABORTO

Pregunta: "¿En qué candidato presidencial confía más para manejar temas relacionados con el aborto: Kamala Harris, la demócrata, o Donald Trump, el republicano?".

A nivel estatal, un 56% respondió "Harris", un 35% "Trump" y un 9%, "no estoy seguro".

POLÍTICA EXTERIOR

Pregunta: ¿En qué candidato presidencial confía más para manejar la política exterior: Kamala Harris, la demócrata, o Donald Trump, el republicano?

A nivel estatal, un 55% respondió "Harris", un 41% "Trump" y un 4%, "no estoy seguro".

Datos demográficos de los encuestados:

Afiliación política:

Demócrata: 322 (51%)

Republicano: 129 (21)

Independiente u otro: 174 (28%)

Edad:

18-34: 105 (17%)

35-49: 184 (29%)

50-64: 163 (26%)

Más de 65: 167 (27%)

No quiso dar su edad: 6 (1%)

Origen hispano:

Mexicano: 514 (82%)

Salvadoreño: 5 (1%)

Guatemalteco: 7 (1%)

Nicaraguense: 2

Centroamericano: 10 (2%)

Sudamericano: 8 (1%)

Puertorriqueño: 20 (3%)

Mezcla u otro: 58 (9%)

No dijo: 1

Lugar de nacimiento:

Estados Unidos: 452 (72%)

Otro país: 173 (28%)

Género:

Masculino: 301 (48%)

Femenino: 324 (52%)

Región: