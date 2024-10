Indígenas pueden inclinar la balanza hacia Harris o Trump en estados como Arizona

RED SPRINGS, Carolina del Norte — Las comunidades indígenas estadounidenses fueron bloques electorales decisivos en estados clave en 2020, y como la contienda de 2024 sigue siendo obstinadamente reñida, ambas campañas han tratado de movilizar a los votantes indígenas en las últimas semanas de la elección presidencial.

Pero en lo que respecta al mensaje, las dos campañas no podrían ser más diferentes, dijeron muchos votantes indígenas.

Han pasado 100 años desde que a los indígenas estadounidenses se les dio el derecho a votar, con la aprobación de la Ley Snyder en 1924, y la campaña que sea capaz de aprovechar su poder en esta elección podría inclinar la balanza en algunos de los condados más disputados del país.

En estados clave como Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Nevada, los candidatos —en particular la vicepresidenta Kamala Harris— han estado apuntando a los nativos americanos con anuncios de radio y eventos en tierras tribales con oradores como Bill Clinton y Donald Trump Jr.

Los votantes nativos americanos tienden a favorecer a los demócratas, pero es más probable que voten por los republicanos que los latinos o los afroamericanos, dijo Gabriel R. Sánchez, miembro senior de la Brookings Institution.

Dijo que son uno de los grupos demográficos de votantes menos partidistas y más jóvenes del país, a menudo motivados por cuestiones que afectan directamente a sus comunidades, como los derechos sobre la tierra y las protecciones ambientales.

En 2020, Biden hizo campaña en varias naciones tribales en estados críticos como Wisconsin y Arizona, y los distritos electorales en tierras tribales allí ayudaron a inclinar ligeramente la elección a favor de los demócratas. "Arizona fue como un ejemplo clásico de cómo podría ser eso si se hacen esas inversiones tempranas", dijo Sánchez.

Como parte de una campaña publicitaria de $370 millones lanzada este mes, que incluye varias reservas, Harris dijo que Estados Unidos debería respetar los derechos de los tratados y defender la soberanía tribal.

LOS TEMAS CLAVES PARA EL VOTANTE INDÍGENA

Crystal Echo Hawk, directora ejecutiva de IllumiNative, una organización sin fines de lucro que trabaja para aumentar la visibilidad de los nativos americanos, dijo que esos compromisos, junto con la economía y las protecciones ambientales, son los principales problemas que los votantes nativos han identificado en las encuestas de IllumiNative.

Echo Hawk dijo que esas inversiones podrían dar sus frutos nuevamente para los demócratas. "No he visto el mismo tipo de mensajes y alcance específicos de la campaña de Trump", dijo. Harris también heredará parte de la buena voluntad que le quedó de las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, dijo.

Obama aumentó la consulta con las tribus sobre asuntos como la protección de la tierra y la justicia penal, y Biden nombró a más de 80 nativos americanos para puestos de alto nivel en el gobierno.

"En el momento en que se anunció que Harris se postulaba, vimos que la gente se organizaba de la noche a la mañana", dijo Echo Hawk. Y Trump, dijo, tendrá que lidiar con su reducción del Monumento Nacional Bears Ears en un 85% y su reactivación del oleoducto Keystone XL, ambos impopulares entre los pueblos indígenas. "Creo que mucha de esta gente lo recuerda", dijo.

El viernes, Biden se disculpó formalmente por el apoyo del país a los internados de los nativos americanos y su legado de abuso y destrucción cultural.

Si bien se consideró que era una decisión que debía haberse tomado hace tiempo, fue recibida con elogios por los líderes tribales. El sábado, el candidato a vicepresidente y gobernador de Minnesota, Tim Walz, hará campaña en la Nación Navajo.

La campaña de Trump no ha publicado anuncios dirigidos a los nativos americanos, pero el senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma y ciudadano de la Nación Cherokee, ha hecho campaña por el expresidente en las comunidades nativas de Carolina del Norte, un estado clave que se decidió por menos de un punto en 2020.

En una fresca tarde a principios de este mes, Mullin se sentó junto a Donald Trump Jr. y la exrepresentante de Hawaii Tulsi Gabbard, una exdemócrata que recientemente anunció que se unirá al Partido Republicano, en un pequeño escenario frente a varios fardos de heno para responder preguntas de una audiencia de un par de cientos de personas. Hablaron de temas que iban desde la economía hasta la autodeterminación tribal.

El evento tuvo lugar en una pequeña granja en Red Springs, Carolina del Norte, parte de las tierras tradicionales de los antepasados ​​de Mullin y hogar actual de la tribu Lumbee, una tribu reconocida por el estado con unos 55.000 miembros.

Varias naciones tribales se han opuesto al reconocimiento federal de los Lumbee, incluida la cercana Banda Oriental de Indios Cherokee y la propia tribu de Mullin, la Nación Cherokee en Oklahoma.

La presión de los Lumbee para obtener el reconocimiento federal se ha convertido en un punto focal para ambas campañas y un tema poco común en el que ambos partidos están de acuerdo.

El mes pasado, Trump dijo que firmaría una legislación que otorgaría reconocimiento federal a los Lumbee. Harris llamó al presidente tribal de los Lumbee la semana pasada para discutir la legislación.

"Esta es una injusticia que debe corregirse cuando se trata de los Lumbee", dijo Mullin a la multitud. "Esto es absolutamente absurdo. Debe hacerse. Estaba tan orgulloso de escuchar al presidente Trump decir que lo firmaría".

Pero Mullin pronto abordó una de las muchas áreas en las que los dos candidatos difieren: la política energética. Destacando el hecho de que creía que un segundo mandato de Trump significaría una mejor economía y menores costos de energía, y Mullin expuso la política de Trump con un término reconocible que fue repetido por la audiencia: "Perfora, nena, perfora".

Tanto el gobiwrno de Biden como el de Trump presionaron para producir más petróleo y gas que nunca, incluidos proyectos de energía extractiva a los que se opusieron los pueblos indígenas. Sin embargo, los líderes nativos han expresado su preocupación por la posibilidad de que Trump erosione aún más las protecciones para las tierras tribales.

Mullin sugirió que si las naciones tribales son verdaderamente soberanas, deberían poder realizar la extracción de energía sin la carga de la intervención federal. Dijo que, al igual que la lucha de los Lumbee por el reconocimiento federal, los derechos de las tribus a gobernar sus propias tierras son víctimas de la burocracia federal.

"¿Por qué se trata la tierra tribal como tierra pública?" Mullin preguntó, cuestionando por qué el gobierno federal debería tener algún tipo de supervisión sobre las naciones tribales que extraen recursos naturales en sus propias tierras.

“Hay recursos naturales que se extraen de la tierra justo al otro lado de la cerca de las reservas. Hay propietarios de tierras privadas que son extremadamente ricos y hay gente que literalmente se está muriendo de hambre dentro de las reservas”, dijo, comparando a algunos con países del tercer mundo.

Prometió que Trump tendría un profundo conocimiento de la soberanía tribal.

Ese mensaje resonó en Robert Chavis Jr., un profesor de educación física y veterano del ejército que estaba en el mitin y votará por Trump. Chavis, miembro de la tribu Lumbee, dijo que las naciones tribales no son solo gobiernos, son empresas, y Estados Unidos no es diferente. “Siento que no se necesita un político allí. Necesitamos un hombre de negocios para dirigir el país como debería ser”.

Pero otros votantes lumbee no están tan convencidos. En su galería de arte a unas millas de distancia, en Pembroke, Janice Locklear dijo que Trump prometió que reconocería a los lumbee a nivel federal la última vez que estuvo en el cargo, y que no tenía motivos para creer que pudiera lograrlo esta vez.

Pero mirando más allá de su comunidad, dijo que lo que Trump hizo el 6 de enero de 2021 representa una amenaza nacional a la democracia.

“Pensó que en realidad podía ser un dictador, entrar allí y tomar el poder. Aunque había perdido las elecciones; sabía que había perdido las elecciones. Entonces, ¿qué creen que hará esta vez?”, dijo.

Locklear dijo que, como mujer de color, confía en que Harris tendrá una comprensión más profunda de los desafíos únicos que enfrentan los nativos americanos. “Estoy segura de que ella tuvo que enfrentar los mismos problemas que enfrentamos nosotros”, dijo Locklear. “Discriminación, estoy segura de que ella la enfrentó”.