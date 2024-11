Cómo Gallego superó a Harris, dominó con hispanos y ganó su banca al Senado

WASHINGTON — El representante demócrata Rubén Gallego le está dando a su partido algo que celebrar en una elección de 2024 que por lo demás sería brutal, al ganar una contienda abierta al Senado en el estado de Arizona, incluso cuando el presidente electo Donald Trump se impuso con facilidad.

El senador electo lo hizo al superar el margen de la vicepresidenta Kamala Harris por 8 puntos en el estado. Los votantes latinos en general fueron más de una cuarta parte del electorado de Arizona: Gallego ganó por 22 puntos, mientras que Harris los ganó por 10 puntos.

En cuanto a los hombres latinos, Trump los ganó por 12 puntos a nivel nacional, lo que marca un sorprendente cambio de 35 puntos con respecto a 2020 que lo impulsó a la victoria en estados clave, según las encuestas de salida de NBC News.

Pero Gallego se mantuvo firme con los hombres latinos, ganándolos por 30 puntos, según mostraron las encuestas de salida.

En una entrevista el viernes, Gallego dijo que reconoció desde el principio que los latinos eran votantes persuadibles y no simplemente un objetivo de movilización de bases.

Cuando se le preguntó por qué los líderes demócratas no entendieron al electorado, Gallego dijo que aquellos que no empatizaron con la profundidad del dolor que sintieron los latinos por la pandemia y la inflación pagaron el precio.

“Creo que nos estamos perdiendo las dos cosas que se agravaron mucho entre 2020 y 2024. Los hombres, los hombres latinos, se sentían muy inseguros acerca de sus posiciones en la familia porque querían asegurarse de ser proveedores y brindar seguridad y seguridad económica. Durante la COVID, cerramos empresas y, por una buena razón, teníamos que asegurarnos de detener la propagación de la COVID”, dijo Gallego a NBC News en el Capitolio. “Pero la gente se quedó sin trabajo”.

GALLEGO NO SE OLVIDÓ DE LO QUE AFECTA A VOTANTES

“Estos hombres trabajaban, pero no podían mantener a sus familias tanto como querían. No podían comprar casas”, dijo. “Y entonces es lo mismo en común. Si no respondemos a la presión económica, la presión sobre el bolsillo que tienen estos hombres -y no se trata solo de los hombres latinos, creo que de los hombres en general- vamos a seguir teniendo estos problemas”.

Galego dijo que adaptó su campaña y su mensaje para reconocer su difícil situación. Habló de sus humildes comienzos, de haber sido criado por una madre soltera, se solidarizó con las aspiraciones de los votantes de la clase trabajadora a triunfar y los convenció de que se concentraría en arreglar lo que está roto.

“Y simplemente hicimos eso, una y otra vez”, dijo.

Funcionó. Superó a Harris entre los votantes que citaron la economía como su principal preocupación, según mostraron las encuestas de salida, y cubrió la vulnerabilidad que hundió a muchos demócratas, incluida Harris.

Mientras Trump ganó el estado, Gallego derrotó a la republicana Kari Lake, que modeló su campaña según el modelo MAGA del expresidente.

En el papel, algunos demócratas inicialmente se mostraron escépticos de que alguien como Gallego, que como congresista representaba a un distrito de la Cámara de Representantes del área de Phoenix profundamente azul, tuviera lo necesario para ganar a nivel estatal en Arizona.

Gallego abandonó silenciosamente el Caucus Progresista del Congreso durante su campaña para el Senado y también rompió con el impopular historial de l gobierno de Biden en materia de aplicación de la ley de inmigración. Harris, como vicepresidenta que supervisaba ese historial, luchó por hacer lo mismo.

“Adoptamos un enfoque muy fuerte y directo en la seguridad fronteriza porque sabíamos que la comunidad latina también estaba realmente preocupada por la seguridad fronteriza”, dijo.

Cuando se le preguntó dónde puede encontrar puntos en común con Trump el próximo año, Gallego dijo: “Número uno, seguridad fronteriza”.

Trump y sus aliados invirtieron millones en anuncios antitransgénero en todo el país, incluso en Arizona, para pintar a los demócratas como centrados en las prioridades equivocadas. Gallego dijo que vio los anuncios, pero argumentó que no funcionaron con él.

“No vi que tuvieran repercusión. Mire, cuando salía a comunicarme, hablando con la gente, teniendo cabildos abiertos en inglés y español en todas partes, escuché más sobre los precios de los supermercados, sobre las fusiones de supermercados”, dijo.

“En realidad, no recuerdo haber tenido nunca una conversación sobre trans y estudiantes trans. Así que puede haber tenido un impacto en otras campañas. Creo que, como estábamos comunicando quiénes éramos —la gente conocía mis orígenes, sabía que yo era de clase trabajadora, sabía que estaba luchando por ellos—, no creo que realmente haya tenido ningún impacto”.

Galego dijo que Lake no se ha comunicado con él para reconocer su derrota, que NBC News proyectó para el demócrata a última hora del lunes por la noche.

“Sin tuits, sin mensajes de texto, sin Snapchats”, se rio. “Pero está bien. Seguimos adelante. Estamos aquí para trabajar por todos los arizonenses, incluida gente como Kari Lake”.

