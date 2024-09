Comité de Acción Política vinculado al Caucus Hispano destina más de $1 millón para Rubén Gallego

PHOENIX - El Comite de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) afiliado al Caucus Hispano del Congreso, está haciendo su primera incursión en las batallas publicitarias de las elecciones generales de 2024, respaldando al representante demócrata Rubén Gallego en la carrera del Senado por Arizona.

El grupo, CHC BOLD PAC, dijo que está invirtiendo alrededor de $1.1 millones en anuncios televisivos, radiales y digitales dirigidos a matriarcas latinas en todo el estado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El anuncio, titulado "Las Jefas", salió al aire en español y spanglish. "Abuelas, madres, hermanas, las jefas", dice una narradora, con los suaves sonidos de una guitarra acústica y una trompeta de fondo. "En el Senado, luchará por ellas", promete la narradora sobre Gallego.

El PAC le dijo a NBC News que $689,415 de la inversión se destinarían a anuncios de transmisión en español, mientras que $250,000 se gastaron en publicidad digital y $158,000 en radio estatal en español. En total, es el mayor gasto en los 23 años de historia del grupo.

La directora ejecutiva del PAC, Victoria McGroary, indicó que el desembolso en Arizona es solo el primero que el grupo planea hacer en esta temporada electoral. McGroary confirmó que más candidatos demócratas latinos al Senado y la Cámara de Representantes recibirán inversiones, pero no compartió detalles sobre quién puede esperar una inyección de efectivo.

La campaña de Gallego ha recaudado y gastado mucho más que la republicana Kari Lake en la reñida carrera del Senado por Arizona. En el segundo trimestre de recaudación de fondos, recaudó $10.4 millones para su campaña, mientras que Lake acumuló $4.3 millones. Gallego ha invertido esa cantidad en publicidad, gastando hasta ahora más de $16.6 millones en anuncios de televisión, según AdImpact.

Un análisis reciente de AdImpact muestra que Phoenix es el tercer mercado de publicidad política más buscado del país, con anuncios por valor de $107.5 millones que se emitirán entre el Día del Trabajo y el día de las elecciones. Los únicos dos mercados publicitarios con más dinero en publicidad política son Filadelfia y Las Vegas, con $127.4 millones y $107.6 millones en programación política programada, respectivamente. Los tres son los mayores mercados de medios en estados clave tanto en la carrera presidencial como en la batalla por el Senado.

McGroary mostró confianza en la posición de Gallego frente a Lake, pero dijo que "eso no significa que no estemos todos manos a la obra y que no estemos pisando el acelerador en absoluto".

Lake y Gallego tienen previsto enfrentarse el 9 de octubre, en un debate organizado por Arizona Clean Elections, el administrador tradicional de los debates políticos del estado. La semana pasada se desató una nueva disputa sobre el debate, cuando Lake publicó una declaración en la que pedía que se incluyera en el escenario al candidato del Partido Verde de Arizona, Eduardo Quintana.

Quintana no cumplió los criterios para su inclusión automática en el debate.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.