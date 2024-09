Activistas a favor del aborto cortejan votantes hispanos en Arizona

PHOENIX — Cuando Lesley Chávez se enteró de que estaba embarazada a los 16 años, vio a su hija como una bendición de Dios y nunca consideró un aborto, una opinión reforzada por su devota madre cristiana. Si hubiera podido votar en ese momento, Chávez se habría opuesto a ampliar el acceso al aborto.

Pero 10 años después, mientras ella y otros residentes de Arizona se preparaban para una posible prohibición de casi todos los abortos, Chávez manejó más de 300 millas hasta California para ayudar a una amiga a conseguir uno.

Esa experiencia con alguien que conocía que tenía problemas económicos y no podía mantener a otro hijo fue el empujón final que cambió la postura de Chávez sobre el tema.

"Simplemente pensé, caray, si no tuviera a nadie, querría que alguien como yo estuviera allí. Querría a alguien que no me juzgara y que realmente me ayudara", dijo.

Ahora, ella ayuda a transmitir ese mensaje a otros hispanos en Arizona, uno de los nueve estados que está considerando enmiendas constitucionales para consagrar el derecho al aborto.

Mientras los grupos a favor del derecho al aborto cortejan a los votantes latinos mediante visitas puerta a puerta y anuncios en español, dicen que el grupo, que crece rápidamente, podría determinar el resultado de las propuestas de ley sobre el aborto en todo Estados Unidos, en particular en estados como Arizona y Florida, con grandes poblaciones latinas.

Al igual que otros estadounidenses, los hispanos tienen una variedad de sentimientos y conexiones personales con el tema que pueden verse afectados por la religión, la cultura, el país de origen y otras cosas, dicen los organizadores.

Pero sus puntos de vista a menudo son malinterpretados y simplificados en exceso por personas que asumen que todos son católicos y, por lo tanto, antiabortistas, dijo Natasha Sutherland, directora de comunicaciones de Floridians Protecting Freedom, que está detrás de una medida sobre el aborto en ese estado.

Una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que aproximadamente dos tercios de los hispanoamericanos piensan que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.

Aproximadamente 4 de cada 10 hispanos en Estados Unidos se identifican como católicos, aproximadamente un tercio como protestantes u “otros cristianos”, y aproximadamente una cuarta parte como no afiliados a ninguna religión.

Los esfuerzos para llegar a los votantes latinos a menudo dependen de conversaciones uno a uno: “organización tradicional, sobre el terreno”, dijo Alex Berrios, cofundador del grupo de base de Florida Mi Vecino.

En general, alrededor del 14.7% de los votantes elegibles, o 36.2 millones de personas, son latinos, según el Pew Research Center.

SE ESPERA QUE CASI 900,000 HISPANOS VOTEN EN ARIZONA

Se espera que más de 855,000 latinos emitan su voto en Arizona para las elecciones de noviembre, lo que representa aproximadamente 1 de cada 4 votantes de Arizona, según NALEO.

Como principal activista del grupo de base de Arizona Poder in Action, Chávez ha llamado a las puertas de los votantes latinos ambivalentes, persuadiéndolos de apoyar una medida que garantizaría el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal, un término utilizado por los proveedores de atención médica para describir si se espera que un embarazo continúe desarrollándose normalmente o si un feto puede sobrevivir fuera del útero. Generalmente se considera que es alrededor de las 23 o 24 semanas.

Living United for Change in Arizona, o LUCHA, colocó la medida en lo más alto de su guión de campaña porque los votantes siguieron mencionando el tema. LUCHA hace campaña entre los votantes latinos, negros e indígenas de bajos ingresos.

“La gente inició la conversación como, ‘Ah, sí, acabo de escuchar en las noticias lo que pasó con la prohibición del aborto de 1800’”, dijo Abril Gallardo, jefa de personal de LUCHA, refiriéndose a la prohibición del aborto de 1864 que la Corte Suprema de Arizona señaló en abril que el estado podría hacer cumplir, pero que los legisladores luego derogaron.

La prohibición de casi todos los abortos que se había impuesto en Arizona durante la Guerra Civil ha sido oficialmente derogada.

Otro grupo, Mi Familia Vota, ha destinado $200,000 a sus esfuerzos para movilizar a los votantes latinos para que apoyen la medida.

La campaña oficial contra la propuesta, It Goes Too Far, ha reclutado voluntarios hispanos en su esfuerzo por influir en los votantes.

El aborto es uno de los temas más importantes en las próximas elecciones para aproximadamente 4 de cada 10 votantes hispanos, por debajo de la economía, el crimen y la atención médica, y aproximadamente a la par con la inmigración, según la encuesta AP-NORC.

En Florida, el aborto es ilegal después de las primeras seis semanas de embarazo. La medida electoral de noviembre legalizaría el aborto hasta la viabilidad del feto.

“La comunidad latina es una parte enorme de cualquier campaña en Florida”, Sutherland dijo: “No podemos ganar esto sin los latinos, por lo que la difusión latina es esencial”.

Sutherland dijo que su grupo utiliza campañas telefónicas bilingües y campañas de campaña, organizó un mitin de lanzamiento de campaña bilingüe, contrató a un gerente de difusión latina y realiza reuniones semanales en español para discutir la estrategia.

La campaña de la oposición tiene anuncios en español y tiene una versión en español de su sitio web llamado “Vota No En La 4”.

Rocio García, profesora adjunta de sociología en la Universidad Estatal de Arizona, dijo que con el tiempo, las latinas, incluidas las católicas, han optado por apoyar el acceso al aborto, incluso si no se abortarían ellas mismas.

Alyssa Sánchez, una mexicana-estadounidense de 23 años que es católica, planea votar a favor de la medida de Arizona. Sus familiares han apoyado el tema desde que tiene memoria.

“Aún hay que interpretar la Biblia, los dichos y todo lo relacionado con la religión católica”, dijo Sánchez, residente de Arizona desde siempre. “Y luego, al luchar contra ese pensamiento, todo se reduce a que creo en la elección de las personas sobre sus propios cuerpos más que en cualquier otra cosa”.

Sinsi Hernández-Cancio, vicepresidenta de justicia sanitaria de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias, dijo que los partidarios del derecho al aborto no pueden darse el lujo de asumir que los votantes latinos no apoyan el derecho al aborto, especialmente en Florida, un estado de mayoría republicana que requiere el apoyo del 60% de los votantes para aprobar una enmienda constitucional.

“Si vas a abordar a cualquier votante con suposiciones falsas, no vas a poder conectar”, dijo.