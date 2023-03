Comienzan las actividades de Pascua en el Valle

ÁREA DE PHOENIX

Bunny Hop en Tempe Marketplace

¡Acérquese a Tempe Marketplace para tomar fotos gratis con el conejito de Pascua, una búsqueda de huevos, entretenimiento en vivo de Funergy, manualidades, regalos y más!

Día y hora: Sábado 1 de abril de 4 a 6 p.m.

Fotos Gratis con el Conejo de Pascua en Queen Creek Marketplace

¡Dirígete a Queen Creek Marketplace para una celebración gratuita de Pascua! Disfrute de fotos gratis con el Conejo de Pascua, una actividad de manualidades interactiva, premios y además, la oportunidad de ganar tarjetas de regalo de $50 para tiendas en Queen Creek Marketplace.

Día y hora: Domingo 2 de abril de 3 a 5 p.m.

Fotos Gratis con el Conejo de Pascua en Crossroads Towne Center

¡Dirígete a Crossroads Towne Center para una celebración gratuita de Pascua! Podrá fotografiarse con el Conejo de Pascua de manera gratuita, también habrá actividades artesanales interactivas, premios y la oportunidad de ganar tarjetas de regalo de $50 para tiendas en Crossroads Towne Center.

Día y hora: Domingo 2 de abril de 11 a.m. a 1 p.m

Westgate Entertainment District

Visite el centro de entretenimiento en Westgate en familia y amistades para tomarse fotos gratuitas con el conejo de Pascua.

Día y hora: Desde el 1 al 8 de abril. Lunes a viernes de 4 p.m. a 8 p.m. y sábado/domingo de 11 a.m. a 8 p.m.

Shops at Norterra

¡Acércate a este centro comercial para posar con el Conejito de Pascua! El lugar estará adornado con un telón de fondo de primavera.

Día y hora: Desde el 1 al 8 de abril. Lunes a viernes de 4 p.m. a 8 p.m. y sábado/domingo de 11 a.m. a 8 p.m.

Bunny Bash en Desert Ridge Marketplace

Planee su día y visite la plaza en Desert Ridge para la mejor celebración de la primavera. Habrá actividades como la decoración de huevos de Pascua, arte con globos, posar con el especial "somebunny" y disfrutar del entretenimiento en vivo. Se entregarán obsequios y más.

Día y hora: Viernes 7 de abril, de 4:30 p. m. a 6:30 p. m.

ÁREA DE TUCSON

Easter Eggstravaganza en James D. Kriegh Park

Una búsqueda anual de huevos que incluye castillos de salto, manualidades, juegos, camiones de comida y ¡el Conejo de Pascua!

Día y hora: Sábado 1 de abril de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Dirección: James D Kriegh Park 23 W. Calle Concordia, Oro Valley, AZ

El ingreso es gratuito.

Eggstravaganza en International Wildlife Museum

¡Únase al Museo Internacional de Vida Silvestre para disfrutar de divertidas actividades temáticas de Pascua y Primavera! Los asistentes participarán en juegos divertidos, recolectarán deliciosos dulces y conocerán al Conejito de Pascua Se recomienda al público traer sus propias canastas y cámaras fotográficas.

Horario de actividades:

Manualidades, juegos y pintacaras: 10 a.m.-12 p.m.

Fotos del Conejito de Pascua: 10:15 a.m.-11:15 a.m.

Caza de dulces: 11:45 a. M.

Dirección: International Wildlife Museum 4800 W. Gates Pass Road, Tucson, AZ

GRATIS para miembros actuales del museo. Compre los boletos en línea o en la puerta.

No se necesitan reservas. Todo incluido con la entrada regular al museo.

Easter en Sahuarita

¡Es primavera y el Conejo de Pascua está brincando! Se recomienda traer uno o más artículos no perecederos en beneficio de Reach For The Stars sin fines de lucro y, a cambio, obtenga una foto con el Conejo de Pascua.

Habrá música, dulces, premios de rifa y, por supuesto, una búsqueda de huevos. Traiga su propia canasta. ¡Este es un evento para toda la familia que no puedes perderte!

Agenda:

11:30 am - 11:45 am | Bunny Love Caza de huevo (0 meses - 2 años de edad)

11:45 am - 12:00 pm | Happy Hoppy Caza de Huevo (3 - 5 años de edad)

12:00 pm - 12:15 pm | Egg Scramble (6 - 10 años de edad)

12:00 pm - 2:00 pm | Fotos con el Conejo de Pascua (Las fotos se asignan por orden de llegada)

Dia y hora: Domingo 2 de abril de 11:00am - 2:00pm

Dirección: Meritage Homes 812 W Calle Las Varitas Sahuarita, AZ 85629