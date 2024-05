Descubren un planeta potencialmente habitable a “solo” 40 años luz de la Tierra

Científicos encontraron un exoplaneta potencialmente habitable que es aproximadamente similar en tamaño a la Tierra en un sistema ubicado a 40 años luz de distancia, según un nuevo estudio.

El planeta es aproximadamente del tamaño de Venus, por lo que es un poco más pequeño que la Tierra, y puede ser lo suficientemente templado como para albergar vida, dijeron los investigadores.

Apodado Gliese 12 b, el planeta tarda 12.8 días en orbitar una estrella que tiene el 27% del tamaño del sol. Aún no se sabe si el exoplaneta tiene atmósfera.

Pero los científicos detrás del estudio, publicado el jueves en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, estiman que Gliese 12 b tiene una temperatura superficial de aproximadamente 107 grados Fahrenheit.

Si bien es caliente, esa temperatura es más baja que la de la mayoría de los miles de exoplanetas descubiertos hasta la fecha.

"Gliese 12 b podría estar a la temperatura adecuada para que el agua líquida se acumule en su superficie, y eso es importante porque tendemos a pensar que el agua líquida es un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos", dijo Shishir Dholakia, uno de los autores del estudio y dijo en un comunicado un estudiante de doctorado del Centro de Astrofísica de la Universidad del Sur de Queensland.

Los investigadores están interesados en observar más de cerca el exoplaneta, incluso con el telescopio espacial James Webb de la NASA, que se lanzó al espacio en 2021 y está equipado con un sofisticado conjunto de instrumentos capaces de estudiar las atmósferas de los exoplanetas.

Los científicos quieren determinar si el planeta tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, o si su atmósfera es tan extrema y hostil como la de Venus. Alternativamente, Gliese 12 b podría no tener atmósfera alguna, o tener una que no sea familiar y no se vea en nuestro propio sistema solar, dijeron.

Los hallazgos podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor los factores que hacen que los exoplanetas sean potencialmente habitables. Las observaciones también pueden arrojar luz sobre cómo evolucionó nuestro propio sistema solar.

"Debido a que Gliese 12 b tiene una temperatura entre la Tierra y Venus, su atmósfera podría enseñarnos mucho sobre las vías de habitabilidad que toman los planetas a medida que se desarrollan", dijo la coautora del estudio Larissa Palethorpe, estudiante de doctorado en la Universidad de Edimburgo y el University College London. , dijo en un comunicado.

Gliese 12 b se descubrió utilizando datos del satélite de estudio de exoplanetas en tránsito de la NASA, que está diseñado para observar una enorme porción del cielo durante aproximadamente un mes a la vez.

El telescopio espacial, lanzado al espacio en 2018, busca cambios periódicos en el brillo de decenas de miles de estrellas.

Si una estrella se oscurece a intervalos regulares, puede ser una señal de que un planeta está orbitando la estrella, pasando frente a ella y oscureciendo temporalmente su luz.

Este artículo fue originalmente publicado en NBC News. Haz clic aquí.