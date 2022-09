Vecinos temen inminente desalojo de sus hogares en casas móviles en Phoenix

Phoenix.-Residentes de un complejo de casas móviles en Phoenix libran una batalla contra directivos de la Universidad Grand Canyon por el terreno donde están ubicados sus hogares desde hace más de una década, el cual fue adquirido por la institución educativa.

En abril, los residentes recibieron una carta informándoles que Grand Canyón University es el nuevo dueño de la propiedad donde viven, por lo cual se les pidio que desalojaran antes del 30 de octubre.

La universidad les ofreció $7,500 dólares para que residentes puedan reubicar sus casas. Y $1,875 si decidían abandonar su casa.

Los residentes han estado luchando por algo que ellos dicen que sea justo.

Desde entonces, a principios de junio, la universidad les ofreció 5 mil dólares para comprar muebles. Y tambien extendieron la fecha de desalojo del 30 de octubre a 28 de mayo del 2023.

Los residentes dicen que la mayoría de las casas móviles no pueden ser movidas debido al año en que éstas casas fueron construidas.

Y tambien dice que la mayoría de los parques de casas móviles en el área urbana no tienen vacantes o no aceptan unidades más antiguas por lo cual ponerlos en condiciones de mudanza no ayudará.