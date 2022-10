Elecciones 2022 en Arizona: conoce a los candidatos

ARIZONA- Para estas elecciones de medio término encontrarás el nombre de cada candidato estatal y legislativo impreso en la boleta, pero si te interesa conocer detalles sobre sus antecedentes y trayectoria te compartimos el siguiente listado.

MARK KELLY

El demócrata Mark Kelly es integrante del Senado de los Estados Unidos por Arizona. Asumió el cargo el 2 de diciembre de 2020. Su mandato actual finaliza el 3 de enero de 2023.

Kelly se postula para la reelección al Senado. Es una astronauta jubilado y cofundador de Americans for Responsible Solutions, una organización sin fines de lucro que aboga por leyes de armas más estrictas y tiene como objetivo apoyar lo que su sitio web llama "protecciones de sentido común contra la violencia armada.

Además, Kelly sirvió en la Marina de los Estados Unidos. Su experiencia profesional incluye cuatro misiones a la Estación Espacial Internacional con el transbordador espacial Endeavour en 2001, 2006, 2008 y 2011. En la Marina realizó 39 misiones de combate desde el portaaviones USS Midway.

Kelly cofundó el grupo de defensa Americans for Responsible Solutions. Estableció el grupo con su esposa, la excongresista Gabrielle Giffords, en 2013, dos años después de que le dispararan y mataran a seis personas en un evento de campaña en Tucson, Arizona.

BLAKE MASTERS

El republicano Blake Masters se postula para las elecciones al Senado de los Estados Unidos luego de obtener el triunfo en la contienda primaria de su partido el 2 de agosto.

Masters es licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Stanford, Se graduó en 2008 y obtuvo un Doctorado en Derecho en 2012 en la misma Universidad.

En 2012, Masters cofundó Judicata, una empresa emergente de software enfocada en la investigación legal, y en 2014, fue coautor del libro de negocios más vendido Zero to One. En 2014, Masters se unió a Thiel Capital y, en 2015, fue nombrado presidente de la Fundación Thiel.

KATIE HOBBS

La demócrata Katie Hobbs es la actual secretaria de estado de Arizona. Asumió el cargo el 7 de enero de 2019 y su mandato actual finaliza el 2 de enero de 2023.

Hobbs busca la gubernatura de Arizona. Fue integrante del Senado del Estado de Arizona, representando al Distrito 24 de 2013 a 2019. Además, se desempeñó como líder de la minoría del Senado estatal de 2015 a 2019.

Hobbs también representó con anterioridad al Distrito 15 en la Cámara de Representantes de Arizona de 2011 a 2013.Katie Hobbs vive en Phoenix. Obtuvo la licenciatura en trabajo social en la Universidad del Norte de Arizona y una maestría en trabajo social de la Universidad Estatal de Arizona.

KARI LAKE

La republicana Kari Lake busca la gubernatura de Arizona luego de obtener el triunfo en las elecciones primaras del 2 de agosto. Durante los últimos 27 años fue presentadora de noticias para la cadena Fox News en Phoenix.

Lake nació en Rock Island, Illinois es hija de un maestro de escuela, una enfermera y la menor de nueve hijos. Obtuvo una licenciatura en la Universidad de Iowa en 1991.

La expresentadora de la cadena Fox 10 News en Phoenix se postula para gobernadora de Arizona como la única candidata respaldada por el expresidente Trump en Arizona. Según el sitio web de su campaña, su plataforma conservadora está enfocada a las libertades individuales, impuestos bajos, en defender y recuperar la frontera y asegura que terminará el muro de Trump.

Dentro de los problemas que presenta en su plataforma de campaña están el restaurar la calidad de vida de los arizonenses, la falta de vivienda, la educación para niños y familias, las vacunas y mandatos COVID-19 y la integridad de las elecciones en Arizona.

TOM HORNE

El republicano Thomas C. Horne se postula para la elección de Superintendente de Instrucción Pública de Arizona. Horne fue titular de un cargo en la Cámara de Representantes de Arizona de 2011 a 2015.

Horne ha trabajado en las tres ramas del gobierno antes de convertirse en fiscal general. Se desempeñó como Superintendente de Instrucción Pública de Arizona de 2003 a 2011. Antes fue integrante de la Cámara de Representantes de Arizona durante dos períodos.

El ámbito legal, Horne se ha desempeñado por más de 30 años como abogado litigante. Cambió su registro de Demócrata a Republicano en 1996 antes de su primera elección a la Legislatura del Estado de Arizona.

En febrero de 2012, Horne fue investigado por el FBI por presuntas violaciones de financiamiento de campañas. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada ante el entonces secretario de Estado de Arizona, Ken Bennett. Los cargos contra Horne fueron desestimados en mayo de 2013 por el juez de la corte superior del condado de Maricopa, John Rea.

KATHY HOFFMAN

La demócrata Kathy Hoffman es la actual Superintendente de Instrucción Pública de Arizona y busca la reelección al cargo, el cual asumió en enero de 2019 y concluye el 2 de enero de 2023.

Hoffman obtuvo una maestría en patología del habla y lenguaje de la Universidad de Arizona. Su experiencia profesional incluye trabajar como patóloga del habla y lenguaje en el Distrito Escolar Unificado de Peoria. Se ha desempeñado como integrante de la Asociación de Educación de Arizona y la Federación de Maestros de Arizona.

Hoffman fue electa por primera vez como superintendente de instrucción pública de Arizona en 2018. Asumió el cargo el 14 de enero de 2019, reemplazando a la superintendente de un solo mandato Diane Douglas (R), quien fue derrotada en las contiendas primarias republicanas el 28 de agosto de 2018.

ABRAHAM HAMADEH

Abraham Hamadeh se postula por el partido republicano en la contienda para Procurador General de Arizona.

Hamadeh es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de Arizona y un obtuvo un doctorado en derecho en la Universidad de Arizona. Hamadeh es oficial de inteligencia del Ejército y anteriormente trabajó en la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa.

KRIS MAYES

Kris Mayes se postula por el partido demócrata para la contienda a Procurador General de Arizona. Nació en Prescott, Arizona. Después de graduarse de Prescott High School, Kris estudió Ciencias Políticas y Periodismo en la Universidad Estatal de Arizona. La abogacía forma parte de su experiencia profesional.

Realizó su pasantía universitaria en el Johannesburg Star de Sudáfrica, donde cubrió la caída del apartheid en 1993. Después de graduarse de ASU, Kris trabajó en los diarios Phoenix Gazette y Arizona Republic como reportera. En 2002, se unió a la campaña de Janet Napolitano para gobernadora como secretaria de prensa.

Desde 2010, ha trabajado en la Escuela de Sostenibilidad Global de ASU e imparte un curso sobre derecho energético para la Facultad de Derecho Sandra Day O'Connor. Mayes fue parte de la Comisión de Corporaciones de Arizona como republicana de 2003 a 2011.

