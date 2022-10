Día Nacional del Taco 2022: Dónde encontrar las ofertas del Taco Tuesday

ARIZONA- El Día Nacional del Taco es el 4 de octubre, pero para deleitarse con este platillo mexicano cualquier día del año es bueno para “taquear”.

Con tortilla de maíz o de harina, con carne y/o queso, verdura, mariscos, pollo o aguacate y acompañado de tu salsa favorita puede hacer honor a este popular platillo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En Arizona muchos restaurantes tienen ofertas para conmemorar la ocasión, pero algunas promociones pueden requerir que descargues una aplicación. A continuación, te compartimos un listado.

Moe’s Southwest Grill. En el Día Nacional del Taco, los miembros de Moe obtienen $5 de descuento en cualquier kit de comida. Los kits de tacos incluyen 12 tortillas de harin, una selección de dos proteínas, lechuga, queso, pico de gallo, frijoles, arroz, crema, así como papas fritas y salsa gratis. Los miembros pueden usar el código de promoción TACODAY22 para canjear la oferta.

Del Taco. Del Taco lanzó su campaña "Tacoberfest" el 1 de octubre. Incluye 31 días de ofertas usando la aplicación de recompensas. Todos los martes, incluido el Día Nacional del Taco, los miembros de Del Taco Rewards pueden obtener tres tacos de carne molida por $1.69.

Taco Bell. Taco Bell traerá de vuelta su servicio de suscripción de tacos, Taco Lover's Pass, el 4 de octubre solo por un día. El pase permite a los amantes de los tacos pedir uno de siete tacos al día durante 30 días por una tarifa fija. Las siete opciones de tacos incluyen Crunchy Taco, Crunchy Taco Supreme, Soft Taco, Soft Taco Supreme, Spicy Potato Soft Taco, Doritos Locos Tacos y Doritos Locos Tacos Supreme.

El Taco Lover's Pass está disponible exclusivamente en la aplicación Taco Bell.

Fuzzy’s Taco Shop. Fuzzy's Taco Shop está sirviendo tacos selectos por $ 1.50 en las ubicaciones participantes en los Estados Unidos. Los clientes también pueden participar para ganar tacos gratis durante un año escaneando un recibo o haciendo un pedido a través de la aplicación Fuzzy's Taco Shop Rewards en el Día Nacional del Taco. Un total de 100 clientes serán seleccionados al azar para ganar.

Chuy's. Los clientes de Chuy pueden agregar un taco de carne molida a cualquier plato principal por $1 en el Día Nacional del Taco. Todos los clientes de Chuy’s que se vistan como un taco y publiquen una foto suya con el hashtag #ChuysTacoDay recibirán un plato principal gratis para cenar.

Jack in the Box. La cadena de comida rápida traerá de vuelta su Monster Taco el 4 de octubre para el Día Nacional del Taco. El taco, más grande que el taco Jack in the Box estándar, incluye dos rebanadas de queso americano, así como lechuga picada y salsa para tacos. Los clientes pueden obtener dos Monster Tacos por $3 hasta el 31 de octubre mientras esté disponible en el menú.