De aperitivos a canciones: cómo los Flamin’ Hot Cheetos se convirtió en un icono cultural para latinos de EEUU

Tienen las patatas fritas, pero también han inspirado canciones. Sudaderas, calcetines y pantalones. Restaurantes. Personajes enteros de TikTok. Y ahora, hasta la última película de Eva Longoria.

Los Cheetos Flamin' Hot, o Flamin' Hot Cheetos como se les llama coloquialmente, han trascendido los pasillos de los supermercados y se han convertido en un icono cultural para los latinos, incluso generando personajes enteros de TikTok.

"Hay tantos consumidores hispanos en Estados Unidos que adoran este tipo de sabores que no había forma de equivocarse con este tipo de productos", explica Marina Filippelli, directora ejecutiva de Orci, una agencia de publicidad y marketing multisegmento de Los Ángeles.

Filippelli no trabaja en el marketing de la marca Frito-Lay, pero ha pasado suficiente tiempo -más de 25 años- en el sector del marketing multicultural como para saber qué les gusta comer a los consumidores hispanos de EEUU. Y los aperitivos picantes son una de esas cosas.

"Los hispanos de EEUU realmente tienen un índice superior en aperitivos picantes, Flamin' Hot Cheetos, así como Takis y todas las demás marcas más pequeñas", dijo Filippelli. "[Flamin' Hot Cheetos] parece tener un punto de apoyo muy fuerte, y creo que simplemente entienden realmente el poder de su marca".

¿POR QUÉ SON TAN POPULARES?

Los Flamin' Hot Cheetos entraron en el mercado estadounidense a principios de la década de 1990, y fue precisamente el momento de su llegada lo que contribuyó a hacerlos tan populares entre los latinos de Estados Unidos.

"No era fácil ir a la tienda de comestibles o al supermercado y comprar algo así. En aquella época, en los años 90, teníamos sobre todo los sabores básicos de patatas fritas y quizá tortillas fritas, y quizá Doritos con queso", según Filippelli.

Los Flamin' Hot Cheetos fueron el primer aperitivo picante comercializado en masa entre los estadounidenses. Y fue su perfil picante, con chile en polvo, lo que atrajo a los latinos, especialmente a los de ascendencia mexicana.

"La mayoría son mexicano-americanos, pero muchos hispanos de EEUU proceden de países en los que están acostumbrados a un paladar diferente", explica Filippelli. "Están acostumbrados a sabores diferentes, sobre todo en México. Obviamente, [tienen] muchos sabores picantes en la comida, así que había una oportunidad de entrar realmente en el espacio y afianzarse porque realmente no había nada [similar] que estuviera llegando a EEUU en ese momento".

Al mismo tiempo que el aperitivo picante entraba en el mercado estadounidense, Estados Unidos experimentaba un auge de su población mexicana. De 1990 a 2000, la población de mexicanos nacidos en el extranjero se duplicó con creces, hasta alcanzar los 9.2 millones de personas, según el Migration Policy Institute.

En la actualidad, Flamin' Hot Cheetos forma parte de la industria de aperitivos salados de Estados Unidos, que mueve $262,200 millones al año. Es difícil encontrar información sobre Flamin' Hot, pero en una entrevista de 2022 con Eater, Frito-Lay afirmó que el segmento de los aperitivos picantes había crecido un 12% en los últimos cuatro años. La empresa también afirmó que más del 50% de los estadounidenses habían probado los Flamin' Hot Cheetos en algún momento. Nos hemos puesto en contacto con Frito-Lay para comentar esta noticia, pero no hemos recibido respuesta.

"Frito-Lay ha incorporado los Hot Cheetos -y la marca- y el propio producto a diferentes ámbitos del estilo de vida de los consumidores", afirma Filippelli. Una forma de hacerlo es con el polvo.

Si ha hablado recientemente con alguien que haya comido Hot Cheetos, los dedos le delatarán. Se sabe que estas patatas fritas dejan un tinte rojo persistente en los dedos de la persona que las come.

El polvo rojo granulado deja literalmente una marca, y es algo que los empresarios, en concreto los del sector alimentario, han sabido aprovechar. Hay corn dogs Hot Cheeto, elote Hot Cheeto, sushi Hot Cheeto e incluso galletas Hot Cheeto. Un restaurador del sur de California no se lo pensó dos veces antes de incorporar los Hot Cheetos a su restaurante de fusión mediterránea-mexicana de Downey, California.

"La idea de los Flamin' Hot Cheetos surgió de mi hija Fátima", explica Ali Elreda, propietario de Fatima's Grill. "Un día me dijo: '¿Por qué no pruebas a echarle unos Flamin' Hot Cheetos a algo? Me llevó tiempo. Hubo que tirar muchas bolsas de tortillas porque no lo perfeccionamos como queríamos".

Pero una vez que lo perfeccionaron, fue un éxito. ¿El resultado? Un burrito Flamin' Hot Cheetos cargado de carne asada, crema agria, cilantro y queso para nachos.

"Tenemos gente que viene en avión desde Chicago", dice Elreda. "Tenemos gente que viene de Londres, de Canadá. Hay gente que viene desde Fresno. Creemos que no es solo por Instagram y demás, pero nuestra presencia en TikTok es una locura. Ya sabes, con 1,1 millones de seguidores. Vivimos en una generación en la que comemos, dormimos y bebemos a través del móvil, y la gente quiere ser así, hacer esto y comer lo otro".

Una clienta llamada Mónica dijo que condujo dos horas porque su hija vio la comida del restaurante en las redes sociales.

"Al crecer, eso es lo que teníamos, Cheetos calientes", dijo Mónica. "Era lo que había. Comíamos mucha comida mexicana, salsa picante. También podríamos tener dedos rojos permanentes".

Debido al éxito del burrito, Elreda decidió incorporar los Flamin' Hot Cheetos a los tacos de birria, las hamburguesas y, básicamente, a cualquier plato en el que los clientes quisieran el picante bocado rojo. El restaurante ofrece los Cheetos molidos, pero también tiene platos, como el burrito, en los que los Cheetos mantienen su forma original.

LA CHICA 'HOT CHEETO

Aunque no sea una sorpresa que Flamin' Hot Cheetos haya despegado en el espacio de la comida, lo que puede ser sorprendente es cómo ha dado lugar a creadores de contenido en las redes sociales. La reconocible bolsa amarilla-naranja-roja puede verse protagonizando populares TikToks.

"Me dije: 'Tengo que incluir los Hot Cheetos porque la gente se va a sentir muy identificada'", explica Marlene Mendez, una creadora de contenidos que se hace llamar @MarleneDizzle en las redes sociales. Méndez se refiere a uno de los primeros sketches que publicó en Twitter en 2020.

En el vídeo, Méndez sostiene una bolsa de Flamin' Hot Cheetos e interpreta el papel de una estudiante de secundaria que habla por FaceTim con su amigo, interpretado por Adam Martínez, creador de contenidos conocido como @AdamRayOkay. Las dos estudiantes están cotilleando sobre un mal olor en el aula antes de darse cuenta de que otro estudiante las está mirando. El personaje de Méndez le pregunta al estudiante: "¿Qué [improperio] estás mirando?", visiblemente molesto. En ningún momento Méndez deja de comer Flamin' Hot Cheetos. Esto, según Méndez, encarna el personaje de la "chica de los Hot Cheetos" con el que muchos latinos iban a la escuela.

"Siempre veías a alguien comiendo Hot Cheetos, como a las siete de la mañana", dijo Mendez. "Creo que también se debe a su forma de actuar, de hablar y de vestir, con su pelo y todo lo demás. Así que en mis vídeos me recogía el pelo porque es lo que solía hacer yo también en el instituto".

"Es valiente, descarada, dice cosas graciosas, pero también es inteligente y tiene las cosas claras", dice Filippelli. "La 'chica del Cheeto Caliente' es un poco estereotipo, ¿verdad? Pero creo que muchas creadoras de contenidos intentan hacerlo suyo".

Es un estereotipo en el que Méndez cree que puede apoyarse porque ella era la chica Hot Cheeto de su colegio cuando era pequeña.

"Comía Cheetos calientes para desayunar y la gente decía: 'Dios mío, son las 7 u 8 de la mañana'. Y yo decía, vale, pero no he desayunado. Estoy desayunando".

Es un personaje que ha calado hondo entre los espectadores de Mendez. Tanto es así, que la hizo famosa en las redes sociales, ayudando a lanzar la carrera a tiempo completo que Mendez tiene ahora como creadora de contenidos.

"Todo el mundo la adoraba. Creo que Hot Cheetos fueron las primeras patatas fritas que nosotros… Quiero decir, yo crecí con Hot Cheetos. Esa fue mi primera bolsa de patatas fritas, creo. No recuerdo haber probado ninguna otra bolsa de patatas fritas, como Fritos o Lay's".

Tal vez sean estos iconos más grandes que el pasto de la verdulería que Flamin' Hot Cheetos ha inspirado lo que ha hecho que la marca sea culturalmente significativa para muchos latinos.

"Creo que es muy interesante que cuando observas cómo [Flamin' Hot Cheetos] se está promocionando hoy en día, cómo están haciendo su marketing, realmente han entendido a su grupo de consumidores y dónde está la gente. Por eso, aunque utilizan nombres conocidos de grandes marcas, como Bad Bunny, para atraer a los hispanos de EEUU, tienes la sensación de que también animan a sus propios consumidores a hablar por ellos".