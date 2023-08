En el exterior de la casa familiar de Randy Roblero se encuentra su van de carga, blasonada con los rótulos rojos y azules de su empresa, Beyond Limits of Palm Beach, una empresa móvil de limpieza de autos de West Palm Beach, Florida.

La van no es sólo un vehículo publicitario, sino también su oficina. También es su oficina. Dentro tiene todo lo que necesita para limpiar y restaurar vehículos: un generador eléctrico, un depósito de agua de 100 galones, un limpiador a presión, un aspirador Shop-Vac, un equipo de encerado y varios productos de limpieza.

Seis días a la semana, Roblero, de 22 años, trabaja desde la furgoneta, atendiendo de tres a cuatro clientes al día. Para evitar el sofocante calor de Florida, suele empezar a las 7:30 a.m. y trabajar hasta última hora de la tarde.

Roblero empezó a limpiar coches cuando tenía 18 años, pero no fue hasta que compró la furgoneta en 2021 cuando tuvo el "valor" de convertirse en propietario de un negocio a tiempo completo, dice.

"Sentía que nunca iba a averiguar si dirigir mi propio negocio estaba hecho para mí a menos que lo intentara", cuenta a CNBC Make It. "Y pensé: 'Soy joven, aún puedo volver a empezar si esto no funciona'".

La decisión ha dado sus frutos hasta ahora. En enero de 2022, renunció a su trabajo de contabilidad de $20 por hora en una empresa de reparación aeroespacial para dedicarse a su negocio paralelo a tiempo completo, ganando $51,000 ese año.

En 2023, Roblero encontró más clientes y empezó a ganar dinero con los videos de limpieza de autos que publicaba en su canal de YouTube. Está en camino de ganar unos $77,000, casi el doble de los $41,000 que ganaba en su antiguo trabajo.

Así es cómo lo consiguió.

DE LOS EMPLEOS SECUNDARIOS A CREAR SU PROPIA EMPRESA A LOS 18 AÑOS

Roblero nació en Bailey, Carolina del Norte, pero ha vivido en West Palm Beach, Florida, la mayor parte de su vida.

Sus padres eran inmigrantes indocumentados de Guatemala que llegaron a Estados Unidos en la década de 1990. Su padre trabajaba como manitas autónomo, mientras que su madre era ama de casa y se ocupaba de Randy, su hermano mayor, su hermano pequeño y su hermana pequeña.

El dinero escaseaba, pero la familia salía adelante. No fue hasta que oyó a su madre hablar de su padre cuando "se dio cuenta de que mi padre vivía al día", dice Roblero, que en secundaria ganaba dinero revendiendo zapatillas de deporte.

En el instituto, después de "mucho rogar", el padre de Randy le compró un Nissan Altima 2006 de segunda mano. Compró un limpiador multiusos, toallas de microfibra, cepillos y un Shop-Vac y "empecé a limpiarlo por dentro y por fuera, todos los rincones y grietas, para que tuviera el mejor aspecto posible".

La madre de Randy Roblero sostiene una foto de Randy de niño.Mickey Todiwala | CNBC Make It

Roblero utilizaba el auto para su trabajo a tiempo parcial como repartidor de pizzas en la lujosa ciudad de Palm Beach, donde se encuentra la residencia principal de Donald Trump, la histórica finca Mar-A-Lago. Las propinas que ganaba eran buenas, normalmente más de 100 dólares por unas pocas horas de trabajo, la mayor parte de las cuales destinaba a ahorros.

Tras graduarse en el instituto en 2019, Roblero se matriculó en el Palm Beach State College, pero solo estuvo dos semestres. "Me di cuenta de que la universidad no era para mí", dice. "Soy un tipo de persona práctica, me gusta salir y hacer cosas físicas reales", dice.

En lugar de ir a la universidad, Roblero trabajó a tiempo completo en la empresa de reparación de aviones. Pero no dejaba de pensar en montar un negocio de limpieza de coches, inspirado por el esfuerzo que ponía en el mantenimiento de su propio vehículo.

En mayo de 2020, decidió lanzarse. Se gastó 2.500 dólares de sus ahorros en un remolque y suministros, y luego creó cuentas en Instagram, Facebook y Google My Business para publicitar su empresa.

ÉXITO INICIAL DE SU EMPRESA

Durante los primeros meses, aproximadamente una cuarta parte de los clientes de Roblero eran amigos o familiares, mientras que el resto eran personas que descubrieron la empresa a través de sus cuentas en las redes sociales.

Los clientes que repetían y los que le recomendaban a otros clientes dieron lugar a más reservas, al igual que los vecinos curiosos de los clientes que pasaban caminando o en coche mientras él limpiaba sus vehículos. Esto ocurrió al menos una vez por reserva cuando la CNBC Make It filmó a Roblero durante dos días.

Pero a pesar de tener una base de clientes, seguía tratando de comprender los aspectos básicos de la gestión de un negocio.

Randy Roblero en el trabajo. Mickey Todiwala | CNBC Make It

"No sabía cómo fijar precios, así que empecé por lo bajo", dice Roblero, que no recuerda las tarifas exactas que cobraba al principio. Actualmente, cobra desde $120 por una limpieza sencilla hasta $350 por un paquete completo de detallado.

En 2022, compró la furgoneta por $8,000 y gastó otros $2,500 en equipos mejorados. Pero para entonces, ya ganaba lo suficiente como para dejar su trabajo de 9 a 5 y centrarse en el negocio de detallado de coches a tiempo completo.

"Básicamente, di un salto de fe y me dediqué a tiempo completo a la limpieza de coches", dice Roblero. "Si no lo iba a hacer entonces, nunca lo iba a hacer".

En enero de 2023, abrió un canal de YouTube, donde semanalmente comparte vídeos entre bastidores de su proceso de detallado de coches.

Se convirtió en una fuente inesperada de ingresos. Los vídeos titulados "How To Start a Car Detailing Business With Only $500" y "How I Make $700 in 5 Hours Detailing" atrajeron cientos de miles de visitas, lo que generó ingresos por publicidad y patrocinios pagados. Para finales de 2023, Roblero espera ganar más de $77,000, de los que unos $18,000 procederán únicamente de YouTube.

HACER FRENTE A UNA TRAGEDIA FAMILIAR

Al principio, el padre de Roblero le animó a emprender.

"Recuerdo que un día se me acercó y me dijo que estaba muy orgulloso de mí. "Eres de aquí, estás en Estados Unidos. Puedes conseguir cosas que yo como inmigrante no puedo hacer", recuerda Roblero que le dijo.

Pero en septiembre de 2020, apenas tres meses después de fundar la empresa, el padre de Roblero sufrió un paro cardíaco. Aunque los médicos lograron reanimarle el corazón y conseguir que volviera a respirar, nunca se recuperó del todo debido a la falta de oxígeno en el cerebro. Murió unos meses después, en abril de 2021.

La novia de Randy Roblero, Randy con su novia, su madre y su hermano mayor.Mickey Todiwala | CNBC Make It

"Cuando falleció mi padre, fue devastador", dice Roblero. "Recibimos un golpe financiero enorme. Mi madre tuvo que volver a trabajar. Mi hermano tuvo que hacer horas extras en su trabajo. Todos nos unimos para dar estabilidad económica a la familia".

Roblero dice que gastó unos $15,000 de sus ahorros en gastos médicos y funerarios.

Para empeorar las cosas, el casero vendió la casa que alquilaban, obligando a la familia a buscar un nuevo hogar. Roblero, su hermano mayor, su madre y su hermana comparten ahora una nueva casa, en la que Roblero y su hermano mayor pagan el alquiler mensual, que es $700 más alto que el de su casa anterior. Su hermano paga todos los servicios de la nueva casa.

Como consecuencia de los gastos médicos de su padre y del aumento del alquiler, Roblero asumió más reservas para su negocio de detallado de coches a raíz de la tragedia: "Tuve que trabajar más que en el pasado".

CÓMO GASTA SU DINERO

Así gastó Roblero su dinero en junio de 2023.

Alquiler y servicios públicos: $1,000

Gastos discrecionales: $798 para ocio, ropa, aparatos dentales

Comida: $549 para comestibles, restaurantes

Transporte: $189 para gasolina, seguro del auto

Teléfono: $35 su parte para un plan familiar

Suscripciones y membresías: $12 para Sam's Club, SoundCloud, aplicación de edición de vídeo

El negocio de Roblero le reporta unos $6,500 al mes, y cada mes invierte entre $1,500 y $2,000. Después de impuestos, su sueldo neto asciende a unos $3,200 al mes.

Roblero rara vez derrocha, pero cuando lo hace es en comidas con su novia, o en viajes o entretenimiento, como gastarse $460 en Walt Disney World en junio.

El mayor capricho de Roblero es un Ford Mustang rojo que compró por $17,000 en 2018: "Quería un auto bonito".

Randy Roblero limpiando el auto de un cliente.Mickey Todiwala | CNBC Make It

Por lo demás, sus gastos domésticos se mantienen bajos dividiéndolos con su familia.

Si Roblero tiene dinero extra cada mes, lo reinvierte en el negocio. Sin embargo, no tiene inversiones personales ni ahorros para la jubilación. Eso es "porque estoy centrado en mi negocio", dice, aunque tiene intención de invertir dinero "más adelante".

MIRANDO AL FUTURO

De cara al futuro, a Roblero le gustaría invertir en más furgonetas para poder atender a más clientes y expandirse por Florida. Con el tiempo, se ve a sí mismo gestionando el negocio y contratando empleados para limpiar autos.

"Me levanto y me acuesto pensando en mi negocio", dice.

Randy Roblero fuera de su furgoneta de detallado de coches.Mickey Todiwala | CNBC Make It

Ganar más dinero también es un objetivo, al menos lo suficiente para que su madre no tenga que trabajar más. "Quiero que mi familia sea más estable económicamente de lo que es hoy", dice.

También se trata de "hacer mis cosas y ver lo que puedo lograr, cuáles son mis habilidades".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mickey Todiwala y Mike Winters para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.