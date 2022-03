¿Cómo te afecta o beneficia el aumento de la tasa de interés del IRS a partir de este viernes?

Las tasas de interés aumentarán para el trimestre calendario que comienza el 1 de abril, un incremento que podría afectar a los contribuyentes que adeudan impuestos y enfrentan multas. Sin embargo, aquellos que siguen esperando reembolsos o hicieron sobrepagos a la agencia tributaria, podrían ver un poco más de dinero.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 23 de febrero que las tasas de interés por pagos insuficientes de impuestos y sobrepago de la agencia aumentarán para el segundo trimestre de 2022.

A partir de este viernes y hasta el 30 de junio, las tasas de pago insuficiente para contribuyentes y corporaciones serán del 4 %, con capitalización diaria. La tasa sobre los pagos insuficientes corporativos que excedan los $100,000 aumentará al 6% para ese período.

Los contribuyentes que paguen de más y no reciban su reembolso dentro de los 45 días ganarán un 4% de interés compuesto diariamente. Las corporaciones recibirán el 3% excepto en el caso de sobrepagos corporativos de más de $10,000. Las corporaciones solo recibirán un interés compuesto diario de 1.5% por la cantidad que exceda ese umbral.

Según el Código del IRS, la tasa de interés pagada o cargada se determina trimestralmente y con base en la siguiente fórmula: Tasa del IRS = [Tasa trimestral] + [Tasa federal a corto plazo]. La tasa trimestral, establecida por ley, varía según el tipo de sujeto pasivo y si se trata de un pago excesivo o insuficiente que devenga intereses. Para el segundo trimestre de 2022, la tasa federal a corto plazo aplicable es del 1%.

La determinación de las tasas de interés respecto a pagos excesivos y pagos insuficientes de impuestos está cubierta por la Sección 6621 del Código de Rentas Internas. La Sección 6621 dice que la tasa de pago excesivo es la suma de la tasa federal a corto plazo más el 3% para entidades no corporativas (contribuyentes regulares ) y más 2% en el caso de una sociedad anónima. El código también estipula que cualquier porción de un sobrepago corporativo que exceda los $10,000 recibe intereses equivalentes a la suma de la tasa federal a corto plazo más 0.5%.

Ten en cuenta que las tasas de interés del IRS solo se aplican al trimestre especificado y no afectan las tasas pagadas o cobradas en trimestres o años anteriores.

El Código del IRS establece la tasa de pago insuficiente como la suma de la tasa federal a corto plazo más el 3 %, excepto para los pagos insuficientes de grandes empresas, que se establecen en el 5 % más la tasa federal a corto plazo.

El Secretario de Hacienda determina la tasa federal a corto plazo para el primer mes de cada trimestre calendario que aplica durante el siguiente trimestre calendario. Además, para fines de interés pagado o cobrado, la tasa federal a corto plazo se redondea al porcentaje completo más cercano.

Si un individuo (o corporación) paga en exceso los impuestos que debe, el IRS le hará un reembolso. Si el IRS no emite ese reembolso a tiempo (en general 45 días), la persona o empresa tiene derecho a intereses sobre el dinero que el IRS retuvo por más tiempo del permitido por la ley.

Los intereses recibidos del IRS se consideran sujetos a impuestos al igual que los intereses bancarios y debes informarlos en tu declaración de impuestos el año siguiente.

Las personas o corporaciones que pagan de menos, es decir, no pagan la cantidad total de impuestos que adeudan, están sujetas a multas e intereses sobre la cantidad que adeudan. No solo eso, cuanto más tarde en pagar el contribuyente o la corporación, más intereses acumulará, no solo sobre el monto de los impuestos adeudados, sino también sobre la sanción.

Se imponen sanciones por infracciones distintas de los pagos de impuestos insuficientes.

La agencia impone sanciones por faltas como no proporcionar la información requerida, no presentar o pagar impuestos y declaraciones inexactas, entre otras.

La fecha a partir de la cual el IRS comienza a cobrar intereses varía según el tipo de sanción. El interés es un incentivo para pagar la multa antes, ya que aumenta el monto que debe hasta que pague el monto total adeudado.

Si presentas tus impuestos a tiempo pero no pagas el monto total adeudado, es probable que debas pagar una multa por pago atrasado, que en general es del 0.5 % del impuesto que debes por mes o parte de un mes hasta que se pague el impuesto en su totalidad.

El IRS insta a los contribuyentes a presentar sus declaraciones de impuestos lo antes posible, pero si necesitas una prórroga puedes completar en línea el Formulario 4868 mediante la herramienta "Free File" del IRS. Debes enviar el formulario antes del 18 de abril o imprimirlo y enviarlo por correo a la dirección del IRS de tu estado, pero deberás asegurarte de que tenga el matasellos del 18 de abril.

La agencia recaudadora de impuestos dijo la semana pasada que emitió más de 45 millones de reembolsos por un valor colectivo de $152 mil millones hasta el 11 de marzo. El pago promedio hasta ahora es de $3352, mucho mayor que el promedio del año pasado de alrededor de $2800.

La temporada de presentación de impuestos comenzó el 24 de enero de este año y finalizará el 18 de abril en lugar del plazo habitual del 15 de abril porque es cuando se observará el Día de la Emancipación en Washington, D.C.