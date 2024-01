Ahorrar $20 al día podría ayudarte a tener $1 millón para jubilarte, si empiezas temprano

Ahorrar un $1 millón o más para la jubilación puede parecer un objetivo intimidante, pero el proceso no tiene por qué resultar abrumador.

Aunque no existe un método único para empezar, una de las peores cosas que puede hacer es no hacer nada, dice Anne Lester, experta en jubilación y autora de "Your Best Financial Life: Save Smart Now for the Future You Want", que saldrá a la venta en marzo.

"Abandona esa idea de que hay una respuesta perfecta", dice a CNBC Make It. "Hay de bastante bueno a terrible. Bastante bueno es ahorrar el 15% de tu dinero para la jubilación mientras que terrible es no ahorrar en absoluto."

Pero no te asustes si ahorrar el 15% de tus ingresos anuales está un poco fuera de tu alcance ahora mismo. No pasa nada por empezar poco a poco.

De hecho, podría empezar guardando $20 al día, cinco días a la semana.

Digamos que empiezas a hacerlo a los 25 años. Depositando lo que equivale a $100 a la semana en una cuenta de inversión para la jubilación que genere una tasa de rendimiento anual del 7%, tendrías ahorrados alrededor de $1,057,681 para cuando llegues a los 65 años, según los cálculos de CNBC.

En este ejemplo, estás ahorrando 400 dólares al mes. Pero pensar en ello como $20 al día puede parecer mucho menos desalentador cuando estás buscando dinero para desviar hacia tus ahorros para la jubilación.

"Siempre que tienes un gran objetivo, no lo haces empezando y terminando, ¿verdad?". dice Lester. "Lo divides en trozos pequeños y digeribles".

Con esto en mente, CNBC calculó cómo una aportación semanal de 100 dólares a una cuenta de inversión para la jubilación podría crecer exponencialmente con el tiempo si se empieza a los 25, 30 y 35 años. Estos cálculos suponen que la cuenta genera una tasa de rentabilidad anual del 7% y no tienen en cuenta factores impredecibles como la volatilidad del mercado o los periodos de desempleo.

Los resultados: Si empezara a ahorrar $100 a la semana a los 25 años, tendría más de $1 millón a los 65 años. Si empieza a los 30 años, sus ahorros para la jubilación habrán aumentado hasta unos $726,000 a los 65 años. Y si empezara a aportar $100 a la semana cuando cumpliera 35 años, tendría cerca de $500,000 para la jubilación.

Ahorrar para la jubilación no significa renunciar todo

Encontrar una pequeña cantidad de dinero en tu presupuesto para destinarla a tus objetivos de jubilación no significa necesariamente renunciar a pequeños lujos como el café con leche o salir a cenar con tus amigos.

"No voy a avergonzar a nadie. Si es una parte importante e increíblemente poderosa de tu vida, entonces cómprate el café con leche, sólo tienes que presupuestarlo", dice Lester.

Es importante echar un vistazo a tus finanzas y tener una idea clara de cómo gastas tu dinero, dice. De ese modo, podrás averiguar con exactitud si estás gastando dinero en cosas que quizá no sean importantes para ti. Quizá descubra que está pagando un abono que en realidad no utiliza y pueda ahorrar ese dinero para la jubilación.

Y cuanto antes empiece, mejor. Cuando se trata de ahorrar para la jubilación, "el tiempo es la parte más importante de la ecuación de inversión", afirma Lester.

"Cuanto antes puedas empezar, aunque sea poco, menos tendrás que ahorrar en realidad para alcanzar ese mismo objetivo a los 60", afirma. "Puede que sea un sacrificio ahora, pero te está ahorrando un sacrificio mucho mayor más adelante".

Sin embargo, no es lo peor del mundo si no puedes permitirte ahorrar para la jubilación hasta que tengas 30 años o más, dice Lester.

Si ese es el caso, puede significar que tendrás que hacer mayores aportaciones para cumplir tus objetivos de jubilación, ya que tu dinero tendrá menos tiempo para capitalizarse. Pero tenga en cuenta los últimos límites de cotización para la jubilación.

En definitiva, tenga la edad que tenga, empezar es crucial, dice Lester.

"Se trata de dar pequeños pasos cuando te fijas un objetivo enorme", afirma. "Es una meta a la que llegar, pero no tienes por qué llegar mañana".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cheyenne DeVon para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.