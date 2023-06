CNBC: el 93% de los empleadores quieren ver estas 8 habilidades blandas en tu currículum

Al solicitar un trabajo, hay muchas maneras de optimizar tu currículum. Puedes consultar la lista para ver dónde se encuentran las prioridades del empleador en términos de experiencia y asegurarse de resaltar lo que es más importante para ellos, por ejemplo. Puede incluir cualquier logro importante, como superar los objetivos de ventas. Y puedes incluir un enlace a tu perfil de LinkedIn.

Un grupo de expertos en carreras de habilidades que dicen que es crucial incluir son tus habilidades más blandas. Una abrumadora mayoría, el 93% de los empleadores, dice que "las habilidades más dóciles juegan un papel fundamental en su decisión sobre a quién quieren contratar", dijo Ian Siegel, cofundador y director ejecutivo de ZipRecruiter, en el informe reciente de la compañía The Job Market Outlook para Graduados.

Las habilidades blandas incluyen una amplia gama. "Diría que, en general, la comunicación ocupa un lugar muy alto en esa lista en este momento considerando cómo las personas trabajan en situaciones muy diferentes, situaciones híbridas", dice Kristin Kelley, directora de marketing de CareerBuilder, como ejemplo.

ZipRecruiter compiló algunas de las habilidades suaves más demandadas en su plataforma. Estas son las principales habilidades en esa lista, incluida la cantidad de trabajos en el sitio que enumeran la habilidad como requisito.

Habilidades de comunicación

Número de trabajos que enumeran la habilidad: 6.1 millones

Servicio al Cliente

Número de trabajos que enumeran la habilidad: 5.5 millones

Planificación

Número de trabajos que enumeran la habilidad: 5 millones

Habilidades de manejo del tiempo

Número de trabajos que enumeran la habilidad: 3.6 millones

Gestión de proyectos

Número de trabajos que enumeran la habilidad: 2.8 millones

Pensamiento analítico

Número de trabajos que enumeran la habilidad: 2.7 millones

Habilidad para trabajar de manera independiente

Número de trabajos que enumeran la habilidad: 2 millones

Flexibilidad

Número de trabajos que enumeran la habilidad: 1.3 millones

Cuando se trata de la importancia de la comunicación, en parte, como dice Kelley, eso es el resultado de los nuevos arreglos de trabajo remoto e híbrido que dependen en gran medida de la tecnología. "Cómo respondes a alguien que te envió un correo electrónico" es importante, dice como ejemplo. "Responda formalmente a ellos en 24 horas".

La importancia de la comunicación también es el resultado de las recientes iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de varias empresas.

"Para ser un empleador diverso e inclusivo", dice Georgene Huang, cofundadora y directora ejecutiva de Fairygodboss, "tienes que trabajar con todo tipo de personas, lo que significa que debes poder comunicarte de manera efectiva con todo tipo de personas. ."

Cuando se trata de la programación y la gestión del tiempo, "no importa qué tipo de función tenga, si no puede organizar su tiempo", no puede ser eficaz, dice.

Finalmente, cuando se trata de flexibilidad, "las personas realmente deben poder girar a la izquierda, girar a la derecha en un santiamén, unirse a Zoom, poder administrar sus propios mensajes instantáneos", dice Kelley. Hay un elemento de facilidad con la multitarea y poder cambiar lo que estás haciendo en cualquier momento que ha aumentado desde la pandemia y muchas personas continúan trabajando desde casa.

Incluya sus habilidades blandas dando ejemplos concretos de cómo las ha utilizado, ya sea en la introducción de su currículum o en las viñetas debajo de las descripciones de su trabajo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gili Malinsky para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.