Para enero de 2021, Jasmine Taylor sabía que necesitaba ajustar su mentalidad en torno al dinero.

El ahora de 31 años de Amarillo, Texas, apenas había superado la temporada de compras navideñas del mes anterior. "Recuerdo que me preguntaba cómo iba a pasar el próximo mes", le dice a CNBC Make It.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Taylor había perdido recientemente su trabajo de tiempo completo y se las arreglaba con trabajos secundarios, entregando recetas para farmacias y alimentos para DoorDash. Tenía alrededor de $60,000 en deuda estudiantil y otros $9,000 en deudas médicas y de tarjetas de crédito.

Entonces, como casi todos los demás que buscan finalmente resolver algo, fue a YouTube, donde descubrió el "relleno de efectivo", una estrategia de administración de dinero que cambió su vida. "Encontré el presupuesto de efectivo y literalmente me aferré a él", dice Taylor. "Solo gastaría lo que tenía en efectivo".

Decidió hacerse responsable publicando en TikTok, que en ese momento era "principalmente niños bailando", recuerda Taylor.

Las publicaciones de ella administrando sus finanzas metiendo dinero en efectivo en sobres pronto se volvieron virales.

En el primer año de poner su dinero en orden, Taylor pudo pagar $23,000 en deudas de préstamos estudiantiles y liquidar su deuda médica y el saldo de su tarjeta de crédito. Una vez que estableció una gran cantidad de seguidores (actualmente tiene 628,000 seguidores en TikTok), convirtió el relleno de efectivo en un negocio, Baddies and Budgets, a través del cual vende cursos de dinero, suministros de presupuesto y otros accesorios.

En 2022, el negocio recaudó alrededor de $850,000. Este año, está en camino de despejar $1 millón.

PRESUPUESTOS DE LA VIEJA ESCUELA: "¡MI ABUELA SOLÍA HACER ESO!"

Cuando Taylor comenzó con el relleno de efectivo, operaba con un presupuesto de base cero, que es la opción más común entre los rellenos de efectivo, dice. "Eso significa que comienza su presupuesto con el número de su cheque de pago, y le da a cada dólar un lugar para ir, hasta cero".

Una vez que tiene un plan para el mes, divide su dinero en efectivo físico. “Reservo dinero para facturas en sobres. Reservo dinero para gastos variables, que son los gastos semanales”, dice. "Luego también aparta dinero para 'fondos de amortización', que son como pequeñas cuentas de ahorro a corto o largo plazo". Esos pueden incluir un fondo de emergencia, dinero para el mantenimiento del automóvil o dinero destinado a las vacaciones.

Lo que sobra se destina al futuro, ya sea para pagar deudas o acumular ahorros a largo plazo. Taylor y sus seguidores "rellenan" la proporción adecuada de dinero en efectivo dentro de sobres individuales, o en carpetas etiquetadas o carteras de dinero en efectivo.

Si esto te suena familiar, es porque lo es. El "método del sobre" o "envelope method" (en inglés) para la elaboración de presupuestos ha existido durante décadas y era una forma popular de administrar las finanzas del hogar antes de las tarjetas de débito y los pagos en línea.

Cuando vas al banco a depositar dinero, pareciera que tus ahorros simplemente quedan guardados y listos para utilizarse. Pero, ¿sabías que no quedan realmente guardados? Esto es lo que sucede con tu dinero.

"He tenido mujeres mayores que se acercan. Se encuentran con mi contenido y dicen: '¡Mi abuela solía hacer eso!'", Dice Taylor.

Taylor no tardó mucho en renovar sus hábitos financieros. Unos meses después, después de rastrear diligentemente a dónde iba todo su dinero, había ahorrado $1,000. Era la primera vez en su vida que tenía acceso a tanto dinero.

"Miré en el sobre, y había estado allí por un tiempo, y pensé, 'Oh, Dios mío, no he necesitado esto'", dice ella. "Es un sentimiento realmente surrealista cuando eres una persona que ha administrado mal el dinero toda su vida, cuando finalmente llegas al punto en que dices, 'Está bien, puedo hacer esto'".

CONVIRTIENDO UNA PRESENCIA DE TIK TOK EN UN NEGOCIO DE TIEMPO COMPLETO

Después de que los primeros videos de Taylor se volvieran virales, quiso capitalizar la gran audiencia que había creado. Mirando alrededor del mercado, notó dos cosas.

En primer lugar, en el ámbito del contenido de dinero, que Taylor dice que suele encontrar aburrido, había encontrado algo con lo que la gente realmente quería participar.

En segundo lugar, se dio cuenta de que había un mercado para personas como ella que encontraban atractivo el relleno de efectivo pero encontraban monótonos los sobres viejos y sencillos. "Miré a mi alrededor y no pude encontrar un montón de tiendas que vendieran los artículos que necesitabas para cobrar cosas", dice ella.

En la primavera de 2021, Taylor usó su cheque de estímulo de $1,200 para crear Baddies and Budgets, comprar una cuenta de Shopify, enviar suministros, material para billeteras y una máquina Cricut para imprimir etiquetas para sobres y fundas para billeteras.

Taylor, que había intentado y fracasado en algunas empresas empresariales en el pasado, experiencias de las que dice que aprendió, mantuvo sus expectativas modestas. "Simplemente entré con la esperanza de recuperar mi dinero", dice ella.

Aquí unas recomendaciones para obtener inversiones que te ayudarán a hacer crecer su compañía. Video por Jacqueline Mata. Para más información visita cnbc.com/espanol

Lo hizo, y algo más: desde abril hasta fines de 2021, el negocio recaudó casi $250,000.

Ha sido un rápido crecimiento desde allí. Su línea de productos se ha expandido más allá de las necesidades a medida que más y más fanáticos comienzan a identificarse con su marca.

"Muchas de las personas que nos compran son ahorradores y ahorradores, pero también hay personas que nos compran porque nuestras cosas son realmente lindas", dice. "Ellos son los que querían tazas y llaveros".

Incluso con el negocio en camino de generar más de $1 millón este año, Taylor se paga un salario de solo $1,200 por semana y reinvierte fuertemente en el negocio. Todavía ordena sus finanzas en efectivo cada semana, reservando parte para sus gastos y parte para cuentas de jubilación y otros desafíos de ahorro.

"Las mismas cosas que le enseño a mi audiencia, todavía las uso en mi vida diaria", dice ella.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ryan Ermey y Lauren Shamo para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.