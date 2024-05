El productor Raphy Pina sale de la cárcel y se reencuentra con su familia

El productor boricua Raphy Pina confirmó este viernes que ya se encuentra en su hogar con su familia, aunque, aún sigue bajo custodia federal del BOP mientras cumple su sentencia.

"Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar que jamás lo imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones", lee un mensaje en su canal de difusión en Instagram, que cuenta con sobre 140,000 de seguidores.

Actualmente, Pina se encuentra cumpliendo una condena por posesión de un arma ilegal. Fue en mayo del 2022 cuando se entregó a las autoridades federales luego que el juez Francisco Besosa lo sentenciara a 41 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada.

"Ya no queda mucho para prender ese LIVE y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida", añadió.

"Feliz por estar en casa con mi familia, (home confinement), de ustedes y obviamente de Jesús que nunca me dejó solo. Los amo", finalizó.

Pina está casado con la también artista puertorriqueña Natti Natasha, con quien tiene una hija pequeña.

El productor musical está cerca de cumplir su condena.