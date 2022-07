Camino a los Premios Billboard: Telemundo presenta serie de conciertos de verano

Los programas de la cadena Telemundo, “hoyDía” y “En Casa con Telemundo”, se unen para traerle al público de costa a costa sus artistas favoritos en “Conciertos de Verano en Telemundo, Camino a Premios Billboard de la Música Latina”.

Desde un escenario veraniego al aire libre en Telemundo Center, en Miami, Florida, artistas harán sus conciertos para el deleite de todos, incluyendo a Chiquis, Larry Hernández, Gilberto Santa Rosa, Lenny Tavárez, Kim Loaiza, Adriel Favela y Marca Registrada, entre otras estrellas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Con esta serie de conciertos, Telemundo y Billboard iniciarán su travesía a los tan esperados Premios Billboard de la Música Latina que se transmitirán en vivo por Telemundo el jueves, 29 de septiembre a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT.

Los televidentes podrán disfrutar de las entrevistas y las canciones de los artistas invitados todos los jueves en “hoyDía”, y todos los viernes en “En Casa con Telemundo”.

Este jueves, 7 de julio, “hoyDía” presenta a Larry Hernández en concierto a partir de las 7 a.m. ET / 6 a.m CT.

Este viernes, 8 de julio, “En Casa con Telemundo” presenta a Kim Loaiza y Adriel Favela en concierto a partir de las 2 p.m. ET / 1 p.m. CT.

Próximamente se anunciarán las fechas de los conciertos de Chiquis, Gilberto Santa Rosa, Lenny Tavárez, y Marca Registrada, entre otras estrellas musicales.

El resumen con lo mejor de los Premios Billboard de la Música Latina.