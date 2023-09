Jacqueline Bracamontes y Danilo Carrera conducirán los Premios Billboard de la Música Latina

MIAMI, Florida - Telemundo anunció este miércoles que las estrellas de fama internacional Jacqueline Bracamontes y Danilo Carrera, conducirán la prestigiosa ceremonia de Premios Billboard de la Música Latina 2023, que se realizará el 5 de octubre en el Watsco Center de Miami, Florida y será transmitida en VIVO por Telemundo a las 7pm/6c. La premiación se emitirá simultáneamente en el canal de cable hispano de entretenimiento Universo, el servicio de streaming Peacock, la aplicación de Telemundo, y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional. Los boletos están ya a la venta a través de Ticketmaster.

La gran celebración promete ser una noche inolvidable, con un destacado grupo de celebridades que se unirán como presentadores de premios y que incluye a: Daniel Arenas, Eslabon Armado, Verónica Bastos, Beéle, Giselle Blondet, Jessica Carrillo, Christian Chávez, Joaquin Cortés, DannyLux, Christian De La Campa, De La Ghetto, Myrka Dellanos, Kimberly Dos Ramos, Nadia Ferreira, Julia Gama, Paris Hilton, Ana Jurka, La Materialista, Penélope Menchaca, Rey Mysterio, Peter Nieto, Maite Perroni, Elena Rose, Alex Sensation, Mar Solís, Lourdes Stephen, Christopher Von Uckermann, y Samadhi Zendejas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Este año marca la primera vez que Jacqueline Bracamontes y Danilo Carrera conducen la premiación, y estas estrellas internacionales están listas para traer su gran talento y energía al escenario del codiciado evento.

Jacqueline Bracamontes ha protagonizado telenovelas y películas exitosas como Las tontas no van al cielo, Heridas de amor, y Sortilegio. Considerada una de las figuras estelares del espectáculo en México y Estados Unidos, ha sido conductora de los eventos más importantes en la televisión de habla hispana como los Latin American Music Awards en Telemundo, Latin Grammys, Premios TVyNovelas, y Nuestra Belleza México. También ha conducido ¡Viva el Mundial y Más!, La Voz, Así Se Baila y Miss Universe para Telemundo, así como La Voz México por cinco temporadas consecutivas. Después de casi 10 años de ausencia, retomó la actuación de la mano de Telemundo en la serie La suerte de Loli y luego protagonizó la película de Netflix Un padre no tan padre y su secuela Una navidad no tan padre. Además, ha sido jurado en el certamen Nuestra Belleza Latina, ha engalanado las portadas de algunas de las revistas más importantes de moda y sociales en el mundo, y por su impecable imagen ha sido portavoz de importantes campañas publicitarias para las marcas de mayor prestigio en Estados Unidos y Latinoamérica.

Oriundo de Ecuador, Danilo Carrera es un galardonado actor y presentador de televisión y teatro. Su carrera actoral arrancó con su primer rol en la novela de Telemundo, Relaciones Peligrosas, y luego participó en la serie juvenil Grachi de Nickelodeon. A lo largo de su carrera ha protagonizado múltiples telenovelas incluyendo Sin Rastro de Ti, Hijas de la Luna, Vencer el Miedo, y Amor Invencible, entre otras. Recientemente, Danilo firmó un acuerdo con Telemundo para protagonizar varias producciones originales de Telemundo Global Studios, además de tener importantes participaciones en programas de entretenimiento y especiales de la cadena. Antes de comenzar su carrera en la actuación, Carrera fue jugador de futbol profesional en Ecuador y modelo para varias marcas de renombre internacional.

Los premios coinciden con la Semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week), que regresa a Miami del 2 al 6 de octubre de 2023, celebrando la música, la cultura y el entretenimiento latino durante toda la semana con presentaciones exclusivas, conversaciones únicas, talleres, presentaciones, eventos y experiencias exclusivas para fans. Para más información sobre la Semana de la Música Latina de Billboardy para inscribirse, visite billboardlatinmusicweek.com y siga la semana en las redes: