La alineación está aquí: SDCC lanza ‘Comic-Con @ Home’ virtual

SAN DIEGO- Este verano, San Diego Comic-Con 2020 va a ser diferente, no hay duda al respecto. No habrá Hall H repleto al máximo en el Centro de Convenciones de San Diego o entusiastas disfrazados deambulando por las calles del centro de San Diego.

Pero habrá paneles, paneles virtuales, por supuesto.

Comic-Con International (CCI) ha lanzado su primera lista de paneles virtuales para su evento "Comic-Con @ Home". En la forma tradicional de SDCC, la alineación se redujo exactamente dos semanas antes de que fueran visibles para el público en la página de YouTube de CCI.

Los fanáticos pueden leer las descripciones de los paneles y usar la herramienta de programación en línea MySCHED para guardar sus favoritos. Luego, durante lo que habría sido la carrera real de SDCC 2020 del 22 al 26 de julio, los fanáticos podrán sintonizar los paneles virtuales en YouTube.

En total, CCI promete más de 350 paneles separados durante el evento de cinco días. Haga clic aquí para más información.

Estos son algunos de los aspectos más destacados de la alineación de este año:

Miércoles 22 de julio (Noche de vista previa)

Enseñando con comics

3 p.m., ve aquí

Estos educadores usan cómics para enseñar a sus alumnos. Revelan sus prácticas y teorías detrás de este método.

Teorías de la conspiración y propaganda en toda la cultura pop

5 p.m., ve aquí

Nuevos cómics para niños de los editores del Premio Eisner.

5 p.m., Watch here

Los artistas y novelistas detrás de varias novelas gráficas para niños discuten la nueva era de la narración.

Jueves 23 de julio

Panel virtual de Star Trek Universe

10 a.m., ve aquí para ver el enlace a la transmisión en vivo

En la verdadera moda de Star Trek, la serie favorita de los fanáticos exploró nuevas fronteras cuando cruzó a CBS All Access. Los actores y productores de "Star Trek: Discovery" se reunirán virtualmente para una discusión sobre el programa. Además, las personas detrás de la nueva serie animada "Star Trek: Lower Decks" y Star Trek: Picard "se unirán.

Video de Amazon Prime: "Utopía"

1 p.m., mira aquí

Hay algunos grandes nombres detrás del último proyecto de Amazon Prime Video, "Utopía", un thirller de ocho episodios sobre un grupo de jóvenes fanáticos del cómic que descubren que la teoría de la conspiración en una novela gráfica es real y debe evitar el fin del mundo. La autora de "Gone Girl", Gillian Flynn, produce la serie protagonizada por John Cusak, Rainn Wilson, Sasha Lane y más.

Collider: Directores en Dirección

2 p.m., mira aquí

Los directores de "Alita: Battle Angel", "Jurassic World: Dominion" y "Top Gun: Maverick" comparten los secretos de la industria de su oficio y en qué están trabajando.

SYFY: el asado de Todd McFarlane

2 p.m., ve aquí para ver el enlace a la transmisión en vivo

El cómico Seth McFarlane se convierte en el blanco de la broma en este asado que celebra su nuevo documental de SYFY Wire "Todd McFarlane: Like Hell I Won't".

La ciencia de "Regreso al futuro"

3 p.m., mira aquí

Es una de las películas más queridas de la cultura pop, pero ¿sabes realmente cómo funciona? El Centro de Ciencias de la Flota y el IDW analizan más de cerca cómo esos dispositivos inventados por Doc Brown y el viaje en el tiempo que descubrió funcionan. Además, el panel presentará un nuevo crossover: ¡Regreso al futuro y transformadores!

"Superstore" de NBC

3 p.m., visita este enlace para la transmisión en vivo

Únete al elenco y showrunners de la comedia de trabajo de NBC "Superstore" para una hora de conversación divertida sobre sus momentos favoritos. Incluso puede tener una idea de qué esperar la próxima temporada. (La empresa matriz de NBC 7 y Telemundo 20 es propietaria de Superstore).

Viernes 24 de julio

El Mandalorian y sus muchos artilugios

10 a.m., mira aquí

¿Cómo te conviertes en el mejor cazarrecompensas de la galaxia? Con las mejores tecnologías y gadgets, por supuesto. En este panel, los expertos observan el equipo de Mondo.

Blade Runner Comic Panel

11 a.m., mira aquí

El coguionista Mike Johnson y otros discuten cómo adaptaron de la pantalla la serie de cómics más vendida de Titan, Blade Runner 2019.

Marvel Comics: la próxima novedad

11 a.m., mira aquí

¿Qué sigue para el gigante del cómic? El editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski, se une a algunos de los principales creadores de la franquicia para mostrar lo que sigue para su universo cómico. Los espectadores pueden esperar actualizaciones en Empyre !, X of Swords y Amazing Spider-Man # 850.

The Walking Dead de AMC

1 p.m., checa aquí para ver el enlace a la transmisión en vivo

A @ Home Comic-Con no detendría a The Walking Dead de hacer su undécima aparición en Comic-Con, virtualmente por supuesto. La showrunner Angela Kang y los miembros del elenco Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton y Paola Lazaro discutirán el episodio independiente "A Certain Doom".

Mattel Creations: Diseñando Cultura Pop

1 p.m., visita aquí para ver el enlace a la transmisión en vivo

¿Alguna vez te has preguntado qué implica hacer esos coleccionables y juguetes tan deseados? Los creativos detrás de marcas como Disney / Pixar's Toy Story, Universal's Jurassic Park, Microsoft's Halo y Lucasfilm's Star Wars compartirán el proceso detrás de escena.

Serie original de Peacock: The Capture

3 p.m., visita aquí para ver el enlace a la transmisión en vivo

El nuevo servicio de entretenimiento en línea de NBC viene con una nueva programación original, como The Capture, que revela un mundo inquietante de noticias falsas y el extraordinario poder de los servicios de inteligencia. (La empresa matriz de NBC 7 y Telemundo 20 es propietaria de Peacock).

Bob's Burgers

4 p.m., mira aquí

Atácate de risa y echa una mirada detrás de bambalinas de la próxima temporada de Bob's Burgers durante este panel virtual. Se unirán al panel H. Jon Benjamin, John Roberts, Kristen Schaal, Eugene Mirman, Dan Mintz y Larry Murphy y algunas imágenes prometidas nunca antes vistas.

Sábado 25 de julio

Cosmos: mundos posibles

10 a.m., mira aquí

Haciendo su debut en la red este otoño en FOX, la última instalación de la franquicia de Cosmos, Cosmos: Possible Worlds, lleva al público a una serie de viajes espirituales de exploración que revelan reinos previamente inexplorados, incluidos mundos perdidos y mundos por venir, y aquellos que podamos un día habitar en un futuro emocionante que aún podemos tener.

Treksperts sin gloria: 30 años de lo mejor de ambos mundos

10 a.m., mira aquí

Los presentadores del exitoso podcast de Star Trek, Inglorious Treksperts, se unen a la actriz Elizabeth Dennehy ("Comandante Shelby") para hablar sobre la realización de uno de los episodios más queridos de Star Trek: The Next Generation, "The Best of Both Worlds", que celebra es su 30 aniversario este año.

De vuelta a la luna y más allá con la NASA

11 a.m., mira aquí

El panel, presentado por William Shatner, incluirá a los astronautas de la NASA Nicole Mann y Kjell Lindgren, así como a la experta en tecnología espacial LaNetra Tate y a la ingeniera de trajes espaciales Lindsay Aitchison, ¡quienes están trabajando para que la humanidad vuelva a la luna y más allá!

DC @ Home Día dos

11 a.m., ve aquí para ver el enlace a la transmisión en vivo

¡Asegúrate de visitar este panel para escuchar a los mejores talentos de DC sobre sus últimos trabajos y cómo están haciendo de DC y The World's Greatest Super Heroes el hogar de los fanáticos de las grandes historias de superhéroes en todo el mundo!

Los Simpsons @ Home

11 a.m., mira aquí

¡Nunca detendrán a los Simpson! . .de unirse al Comic-con; Esta vez en zoom. Únase a Al Jean, Matt Selman, David Silverman, Carolyn Omine, Mike B. Anderson y el moderador Yeardley Smith. ¡Descubre cómo el programa ha superado el distanciamiento social y los tiempos turbulentos en el camino hacia la Temporada 32!

Agentes de S.H.I.E.L.D. - Las historias y la ciencia de mutantes, androides, viajes espaciales y extraterrestres

3 p.m., mira aquí

Durante siete temporadas Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ha logrado llevarnos en un viaje salvaje tras otro. El espectáculo está llegando a su fin con la séptima temporada, que se estrenó el 27 de mayo, y estamos entusiasmados de celebrar el espectáculo con este panel.

Domingo 26 de julio

Primer aniversario del 30 ° aniversario de las Tortugas Ninja

10 a.m., mira aquí

Celebrando el 30 aniversario de la primera película Teenage Mutant Ninja Turtle o TMNT presenta un poco de historia de la realización de esta emblemática película con el productor invitado del panel Kim Dawson, el escritor y exproductor oficial Bobby Herbeck, y moderado por el creador de The Old Turtle Den Chris Castañeda

Over30Cosplay: vestimenta virtual y asesoramiento y apoyo para cosplay para el cosplayer maduro

10 a.m., mira aquí

Este panel y el equipo en constante crecimiento alientan a los cosplayers a ingresar a la comunidad de disfraces listos para contribuir a la popular forma de arte y cultura llamada cosplay. Sin importar la edad.

Jack Kirby 101: una introducción

11 a.m., mira aquí

La leyenda del cómic Mark Evanier (antiguo asistente de Jack Kirby y autor de Jack Kirby: King of Comics) y John Morrow (TwoMorrows Publishing) de The Jack Kirby Collector se unen a The Jack Kirby M

Escuela de cine Comic-Con

12 p.m., mira aquí

Esta es una clase básica sobre cómo hacer una película por muy poco dinero utilizando el hardware y el software de video disponibles. Ya sea que esté filmando su primera película de fanáticos de Fortnite o esa historia sobre la chica vestida de cuero que caza vampiros, este curso lo llevará del guión al producto final para que usted también pueda ingresar su propia película en el CCI: IFF.

Mujeres en el lado oscuro

12 p.m., mira aquí

No todas las artistas / creadoras son sobre unicornios y vampiros brillantes y pseudo-esclavitud tonta. Algunas mujeres crean arte y contenido verdaderamente oscuros y desafiantes, con solo un toque de humor y fantasía.

Comic-Con se vuelve virtual

Cuando la pandemia de coronavirus canceló grandes reuniones a mediados de marzo, los fanáticos de los cómics se preguntaron qué pasaría con su amada Comic-Con de San Diego.

Dos meses después, la temida realidad salió a la luz cuando los organizadores cancelaron el evento 2020 que se esperaba atraería a cientos de miles a San Diego, como lo hace cada año. Era la primera vez en 50 años que el evento había sido cancelado.

"Los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias y, aunque nos entristece tomar esta medida, sabemos que es la decisión correcta", dijo David Glanzer, portavoz de la Comic-Con de San Diego. "Esperamos ansiosos el momento en que todos podamos reunirnos nuevamente y compartir en la comunidad que todos amamos y disfrutamos".

Pero Comic-Con International, la organización sin fines de lucro detrás de una de las convenciones de cultura pop más grandes del mundo, anunció que llevarían el programa en línea.

Los artistas, que normalmente tendrían sus novelas gráficas, obras de arte y objetos coleccionables vistos por miles en el piso de la sala de exposiciones del Centro de Convenciones de San Diego, pudieron exhibir su trabajo en un virtual "Callejón de Artistas".

Comic-Con también planea lanzar un 2020 Souvenir Book como un PDF descargable. Para los fanáticos de Comic-Con, el programa anual, lleno de obras de arte, artículos cortos y horarios de paneles, a menudo es un recuerdo o incluso un lugar para recolectar autógrafos de artistas de cómics y celebridades. El sitio web de la Comic-Con dijo que el PDF se lanzará alrededor de la fecha en que se suponía que debía comenzar la convención.

Los organizadores de la Comic-Con de San Diego esperan que el evento regrese de manera heroica en el Centro de Convenciones de San Diego del 22 al 25 de julio de 2021.