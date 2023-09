U2 sorprende a fanáticos con concierto gratuito en Las Vegas

LAS VEGAS - La banda irlandesa U2 sorprendió a sus fanáticos de Las Vegas con una presentación gratuita en Fremont Street, la noche del pasado sábado 16 de septiembre.

Aprovecharon la ocasión para estrenar su nuevo sencillo musical, titulado “Atomic City”, al tiempo que interpretaron su éxito “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, cuyo video fue filmado en Fremont en 1987.

La banda liderada por Bono estrenará la nueva Esfera de Las Vegas con una residencia de conciertos, que empezará el 29 de septiembre.

Desde el pasado 4 de julio se encendió la MSG Sphere, alumbrando parte del Strip de Las Vegas. Sin embargo, nadie la había visto por dentro hasta hace unos días, cuando un usuario de las redes sociales publicó un video.