La última publicación de Instagram de Matthew Perry, días antes de su muerte

LOS ÁNGELES - La última publicación de Instagram de Matthew Perry lo muestra en un jacuzzi pocos días antes de su muerte reportada el sábado 28 de octubre.

La publicación fue compartida el 23 de octubre.

La imagen incluye el pie de foto "Oh, so warm water swirling around makes you feel good? I'm Mattman".

"Mattman" es un nombre que había usado en los últimos días mientras publicaba en las redes sociales.

Según las autoridades, Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi en una casa de Los Ángeles.

Tenía 54 años.

La querida estrella de "Friends" fue encontrada en su casa de Pacific Palisades después de un aparente ahogamiento, según las autoridades.

La causa de su muerte aún no se ha determinado pero los investigadores dicen que no se localizaron drogas en el lugar.

Perry había sido abierto sobre sus batallas con las drogas y el alcohol a lo largo de su carrera, incluso escribiendo sobre una experiencia cercana a la muerte en 2019, cuando su colon estalló debido al uso excesivo de opioides.

Sus memorias también incluyeron su lucha contra la adicción, revelando que había gastado millones en un intento por estar sobrio, y que había estado en rehabilitación al menos 15 veces.