“Por los tiempos difíciles”: Shakira dedica su Latin Grammy al público español

SEVILLA, España - Shakira consiguió este jueves junto a Bizarrap el premio a mejor canción pop en los Latin Grammy por 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' y se dedicó, entre otros, al "público español" por apoyarla "en los tiempos difíciles", en referencia a su ya terminada relación con el futbolista Gerard Piqué.

"Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará", expresó la artista al recoger el galardón en la ceremonia celebrada en Sevilla.

Con 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', la cantante batió un récord al cosechar en solo veinticuatro horas casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a "Despacito" (2017) de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

Ese pico de atención mediática no fue solo por sus aciertos puramente musicales, sino también por mostrarse como un ejercicio autobiográfico de reproche sentimental en medio de la ruptura de la colombiana con su expareja.

Su aliado musical en esta canción, el argentino Bizarrap, destacó precisamente al recoger el premio "que hubo mucho trabajo tras esta canción en la que Shaki pudo expresar lo que sentía, que es lo más importante".

Shakira acudió a esta gala en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) junto a sus dos hijos, Sasha y Milán, con los que se ha sentado en la primera fila y a los que minutos después convirtió brevemente en coprotagonistas de la gala al interpretar, en un vídeo, parte de la letra durante la actuación de su madre.

Ausente durante la 'Premiere', la primera parte de la entrega de premios, la colombiana había ganado previamente otro Latin Grammy por su colaboración con Karol G en 'TQG', el de mejor fusión/interpretación urbana.

LOS PREMIOS POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

Esta es la primera edición de los Latin Grammy que se celebran fuera de Estados Unidos en sus 24 años de historia. Metros y metros de alfombra roja se colocaron a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, por donde desfilaron estrellas globales como Shakira, Rosalía, Camilo o Maluma, quienes convirtieron la ciudad española en el epicentro de la música latina.

Como suele ser habitual, la cosecha de premios arrancó mucho antes de que los espectadores pudieran seguir por televisión el desfile de sus ídolos o la gran ceremonia, ya que en las horas previas se conocieron los destinatarios de galardones de géneros más minoritarios, como el de mejor álbum de música texana, pero también otros de mayor calado como el de mejor canción rock.

A las 8:30 horas hora local de este jueves inició la "gran noche de la música latina", como gusta a la Academia Latina de la Grabación denominar la entrega de sus galardones principales, conducida este año por la española Paz Vega, el colombiano Sebastián Yatra, la puertorriqueña Roselyn Sánchez y la mexicana Danna Paola.

Fue una gran gala que en sus tres horas de duración contó como gran atractivo con actuaciones de puntales de la música en español en el mundo, como la española Rosalía, el mexicano Carin Leon y el colombiano Maluma.

El compositor y productor de origen mexicano Edgar Barrera se presenta como la figura de la industria que más gramófonos de estos Latin Grammy 2023 podría levantar ya que acumula trece nominaciones, muchas de ellas en las categorías principales.

LOS ARTISTAS CON MÁS NOMINACIONES

No obstante, los titulares los acaparon las grandes figuras que, además de su talento compositivo, ponen su voz y su imagen a las canciones de éxito, como los colombianos Shakira, Karol G y Camilo, cada uno de ellos con siete candidaturas.

Les pisaron los talones el argentino Bizarrap, con seis candidaturas, mientras que con cinco aparecieron su compatriota María Becerra, el español Pablo Alborán, el puertorriqueño Bad Bunny, Feid y la mexicana Natalia Lafourcade.

Alejandro Sanz, el español que más de estos premios atesora y que también participará en la ceremonia, concurrió este año como aspirante en dos categorías.

Especialmente reñida fue la categoría de grabación del año con once candidatos, entre los que están "No es que te extrañe", de Christina Aguilera; "Carretera y manta", de Pablo Alborán; "Déjame llorarte", de Paula Arenas con Jesús Navarro; "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap con Shakira, y "Si tú me quieres", de Fonseca y Juan Luis Guerra.

Completaron esa lista "Mientras me curo del cora", de Karol G; "De todas las flores", de Natalia Lafourcade; "Ojos marrones", de Lasso; "La fórmula", de Maluma y Marc Anthony; "Despechá", de Rosalía y "Correcaminos", de Alejandro Sanz con Danny Ocean.