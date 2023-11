El colombiano Manuel Turizo estará en el desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York

Lo que debes saber El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's regresa para marcar el comienzo de la temporada navideña el jueves 23 de noviembre.

NUEVA YORK -- El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's regresa para marcar el comienzo de la temporada navideña el jueves 23 de noviembre.

El desfile celebra este año su edición número 97 y empieza a las 8:30 a.m. con el icónico espectáculo de Macy's que reunirá a la nación en una celebración con una deslumbrante programación de globos con personajes destacados, carrozas mágicas, bandas de música de todo el país, grupos de actuación dinámicos, payasos imaginativos, talentos musicales del país y papá noel.

Dentro de esos artistas estará el colombiano Manuel Turizo, quien participará y tendrá su presentación desde la carroza The Brick-Changer from The LEGO Group o en español "El cambiador de ladrillos de The LEGO Group".

Originario de Montería, Colombia, Manuel Turizo Zapata irrumpió en escena en 2018 con su exitoso sencillo "Culpables". Pronto siguieron numerosos éxitos como "Esperándote" y "Una Lady Como Tú". Además ha tenido colaboraciones de alto perfil con canciones como "El Merengue" con Marshmello y el sencillo de reggaetón "Copa Vacía" con Shakira. El mayor éxito de MTZ, "La Bachata", alcanzó el puesto número uno en la lista Billboard Hot Latin y obtuvo los honores de Canción Global del Año en los Premios Billboard Latinos. Su recientemente lanzado “Dem Time Deh” con Sean Paul seguramente seguirá recibiendo elogios.

Para esta edición, también estará la legendaria estrella de la música, el cine, el teatro y la televisión, Cher, interpretará un nuevo éxito navideño y dará inicio a la temporada en 34th Street.

El desfile también contará con una actuación de Jon Batiste. Por las calles de la Ciudad de Nueva York y a bordo de los exclusivos escenarios flotantes de Macy's habrá emocionantes actuaciones de artistas como Bell Biv DeVoe; Brandy; Chicago; En Vogue; ENHYPEN; David Foster y Katharine McPhee; Drew Holcomb y Los Vecinos; Jessie James Decker; Ashley Park con el elenco y los Muppets de Sesame Street®; Pentatónix; Pablo Russell; Amanda Shaw y Alex Smith. La medallista de plata olímpica estadounidense Jordan Chiles (Gimnasia), el atleta paralímpico estadounidense Ezra Frech (atletismo), la medallista de oro paralímpica estadounidense Jessica Long (natación) y Miss América 2023 Grace Stanke también se unirán a las festividades. Estrellas adicionales por anunciar.

"Durante casi 100 años, el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's ha sido sinónimo del comienzo de la temporada navideña, de celebración y de unión", dijo Will Coss, productor ejecutivo del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. “Nuestro talentoso equipo de artesanos y especialistas en producción de Macy's Studios trabaja todo el año para ofrecer el evento navideño más querido del país, en vivo la mañana de Acción de Gracias. Estamos orgullosos de asumir esta responsabilidad y esperamos compartir nuestros increíbles diseños, globos con personajes gigantes y entretenimiento de primera clase, todo lo cual seguramente creará recuerdos para toda la vida para los fanáticos del Desfile en todo el país”.

El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's comenzará desde su tradicional línea de salida en 77th Street y Central Park West a las 8:30 a.m. La procesión marchará por su ruta característica de 2.5 millas que la llevará desde Central Park West hasta Columbus Circle, girando hacia Central Park South y luego marchando por la 6ta Avenida/Avenida de las Américas. En 34th Street, el desfile hará su último giro hacia el oeste y terminará en 7th Avenue, frente al emblemático buque insignia de Macy's Herald Square.

