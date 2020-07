El actor Jorge Reynoso es detenido nuevamente con cargos de supuesto asalto sexual

TEXAS - El actor Jorge Reynoso fue detenido nuevamente este viernes por autoridades del condado Hidalgo, con cargos de asalto sexual.

El actor mexicano Jorge Reynoso salió de la cárcel en agosto de 2019, tras ser acusado y detenido de un cargo de indecencia con una menor, catalogado como una felonía de segundo grado.

AGOSTO, 2019

De buen ánimo y arrastrando una maleta, Reynoso indicó que "estaba yo en la ciudad de Monterrey la semana pasada, y me llamaron para decirme que había algo muy grave en mi contra y que había una orden de presentación, que aquí (en Estados Unidos) le dicen orden de arresto".

"Me vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien y hasta me estaban esperando", dijo.

El actor se dijo "agradecido con la gente de las tres etapas que tuve con autoridades en Estados Unidos y con esta prisión que me trataron muy bien".

"Estoy saliendo para arreglar el asunto", aseguró.

Según la denuncia criminal, la víctima es familiar de Reynoso y tenía 10 años de edad cuando ocurrieron los hechos que fueron presuntamente en el año 2006.

De acuerdo con los documentos, la menor se estaba preparando para una boda cuando Reynoso le dijo que se sentara junto a él en la recámara de la madre de la víctima y fue allí donde presuntamente la tocó inapropiadamente.

Reynoso Martínez fue arrestado en el puente internacional de Roma, Texas luego de que agentes aduanales encontraran en su base de datos que el actor tenía una orden de arresto emitida por la policía de Edinburg.

En su lectura de cargos, el juez Toribio "Terry" Palacios le fijó una fianza de $250,000 y le ordenó a Reynoso portar un grillete electrónico, así como le exigió entregar su pasaporte.

De ser encontrado culpable, podría enfrentar de dos a 20 años en prisión, además de pagar una multa de $10,000.

Las autoridades continúan investigando este caso y las alegaciones en su contra.