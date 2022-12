Las películas navideñas abundan, con más de 150 estrenos sólo en estas fiestas.

Pero algunas de ellas han sido lo bastante grandes como para convertirse en éxitos de taquilla por derecho propio, recaudando cientos de millones de dólares y convirtiéndose en clásicos atemporales.

Sólo desde el cambio de siglo, siete películas navideñas han recaudado más de $200 millones de dólares en la taquilla mundial, y cuatro de ellas han superado la barrera de los $300 millones.

Si quieres llenar tu calendario con las mejores películas navideñas, no busques más.

Estas son las 10 películas navideñas más taquilleras de la historia, según datos de Box Office Mojo, así como dónde puedes verlas en streaming.

10. 'The Santa Clause' (1994):

Recaudación mundial: $190.5 millones

Dónde verla: En streaming en Disney+

9. The Holiday' (2006)

Recaudación mundial: $205.8 millones

Dónde verla: En DirecTV

8. 'Elf' (2003)

Recaudación mundial: $225 millones

Dónde verla: En streaming en HBO Max

7. 'Love Actually' (2003)

Recaudación mundial: $245.3 millones

Dónde verla: En streaming en AMC+

6. 'The Polar Express' (2004)

Recaudación mundial: $315.2 millones

Dónde verla: En streaming en HBO Max

5. 'A Christmas Carol' (2009)

Recaudación mundial: $325.2 millones

Dónde verla: En streaming en Disney+

4. 'Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas' (2000)

Recaudación mundial: $345.8 millones

Dónde verla: En streaming en HBO Max, DirecTV

3. 'Home Alone 2: Lost in New York' (1992)

Recaudación mundial: $358.9 millones

Dónde verla: En streaming en Disney+

2. 'Home Alone' (1990)

Recaudación mundial: $476.6 millones

Dónde verla: En streaming en Disney+

1. 'The Grinch' (2018)

Recaudación mundial: $512.8 millones

Dónde verla: En FX Now, Fubo, DirecTV

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Nicolas Vega para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.