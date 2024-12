Una investigación sacude a la Nación Navajo

SANTA FE — La agitación política estalló dentro de una de las tribus nativas americanas más grandes de Estados Unidos cuando el fiscal general de la Nación Navajo anunció que una investigación había exonerado al presidente tribal de las acusaciones de acoso sexual por parte del vicepresidente.

Incluso cuando se anunciaron los resultados de la investigación el lunes, la fiscal general de la Nación Navajo, Ethel Branch, fue destituida de su cargo por el Consejo de la Nación Navajo en una votación de 13 a 6 sin discusión pública ni una razón descrita en la legislación.

La tribu ha estado sumida en la agitación política desde abril, cuando la vicepresidenta navajo, Richelle Montoya, describió públicamente las acusaciones de intimidación y acoso sexual contra el presidente Buu Nygren, derivadas de interacciones en una reunión de agosto de 2023 en la oficina de Nygren.

Un abogado externo investigó las acusaciones y encontró que el incidente no constituye acoso sexual según las políticas tribales y no es un delito según la ley tribal, según un extracto de los hallazgos.

Nygren expresó su reivindicación y describió una "necesidad de sanar de esto y concentrarse en seguir adelante". Pero también advirtió que la destitución del fiscal general sin una explicación clara envía un mensaje de inestabilidad política, con implicaciones para las principales iniciativas del gobierno.

Branch, un abogado formado en Harvard que se desempeñó anteriormente como fiscal general bajo el presidente navajo Russell Begaye, trabajó recientemente en un acuerdo propuesto que garantizaría los derechos de agua para la Nación Navajo y otras dos tribus en el suroeste azotado por la sequía y regulaciones destinadas al transporte seguro de materiales radiactivos a través de la reserva.

Montoya dijo que está ansiosa por leer el informe de investigación completo una vez que se publique. Dijo que ha escuchado de una "avalancha" de personas que han sufrido comportamientos acosadores en entornos laborales del gobierno tribal.

"Entonces sabré qué definición utilizaron para decir que no fui acosada sexualmente", dijo Montoya a The Associated Press. "Sé que el Consejo y la gente de la Nación Navajo se han sentido frustrados con esta investigación".

Branch dijo que estaba “satisfecha de que no se haya dejado ninguna piedra sin remover en la búsqueda de evidencia de cualquier posible irregularidad” en la investigación de acoso por parte de un abogado externo.

“No creo que sea lo mejor para la Nación (Navajo) seguir gastando el dinero de la Nación en acusaciones que, incluso si se consideraran ciertas, no constituirían ninguna violación de la ley Navajo”, dijo Branch. “Animo a cualquier empleado Navajo que sienta que ha sido objeto de acoso sexual a que lo denuncie”.

Pero Branch también anunció la rescisión de los contratos con el bufete de abogados para asesores externos en la investigación de acoso, expresando su frustración por una “demora excesiva” en la finalización de la investigación que “exacerbó la inestabilidad en el gobierno navajo que las acusaciones indujeron”.

Los críticos de Nygren están haciendo circular una petición para una elección revocatoria para destituir al presidente, reuniendo firmas en centros de reunión locales y mercados de pulgas de fin de semana en toda la vasta Nación Navajo que abarca partes de Arizona, Nuevo México y Utah.

Nygren anunció en octubre que le quitaría responsabilidades oficiales a la vicepresidenta, diciendo que ella ya no representa a su administración y debería considerar la posibilidad de renunciar. Montoya dice que sigue trabajando en nombre del pueblo navajo.