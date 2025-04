General Motors llamará a reparación casi 600,000 vehículos de sus marcas Cadillac, Chevrolet y GMC en Estados Unidos debido a posibles defectos de fabricación que pueden causar fallas en el motor.

El llamado cubre ciertos modelos de Cadillac Escalade y Escalade ESV; Chevrolet Silverado 1500, Suburban y Tahoe; así como GMC Sierra 1500, Yukon y Yukon XL entre los años modelo 2021 y 2024.

Según documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés), estos vehículos comparten un motor a gasolina que puede tener problemas con componentes de las bielas o del cigüeñal debido a problemas de fabricación o de calidad del proveedor.

Esto puede llevar a daños en el motor y, potencialmente, a fallas mientras se conduce, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Antes de que ocurra una falla —advierten los documentos de la NHTSA—, los conductores afectados pueden recibir señales de estos problemas al presentarse fuertes ruidos de golpeteo, encenderse la luz de verificación del motor y/o por otros problemas de rendimiento al conducir, como pérdida de propulsión.

Como solución, los concesionarios inspeccionarán los vehículos afectados y repararán o reemplazarán el motor si es necesario con componentes más nuevos, sin costo alguno. Las notificaciones a los concesionarios comenzaron la semana pasada, y las cartas a los propietarios se enviarán el 9 de junio.

En total, alrededor de 597,630 vehículos están cubiertos por el llamado a reparación, según un aviso con fecha del 24 de abril. Pero la empresa estima que sólo el 3% tiene el defecto.

Cuando se le preguntó por qué la notificación a los propietarios comenzaría el 9 de junio, GM sostuvo que era "común requerir tiempo" tanto para confirmar las listas de correo de los propietarios registrados como para asegurarse de que los concesionarios estén preparados.

La compañía automotriz con sede en Detroit agregó que continuaría aumentando la producción de motores, pero que se sentía confiada en tener “suficiente suministro para atender esta campaña de retiro”, ya que espera que sólo un pequeño porcentaje necesite reemplazos.

Los conductores también pueden confirmar si su vehículo específico está incluido en este retiro y encontrar más información aquí, a través del sitio de la NHTSA y/o la búsqueda de retiros de GM.

“La seguridad y satisfacción de nuestros clientes son las máximas prioridades para todo el equipo de GM, y estamos trabajando para abordar este asunto lo más rápido posible”, dijo GM en un comunicado enviado a The Associated Press.

Una investigación de GM ha encontrado 28,102 quejas o incidentes en Estados Unidos relacionados con fallas en el motor de estos vehículos entre abril de 2021 y febrero de 2025, incluyendo 14,332 reportes que alegaban pérdida de propulsión, señalan los documentos de la NHTSA.

La investigación también identificó informes de 12 accidentes y 12 lesiones, así como 42 incendios, pero señaló que las causas no siempre estaban claras y que "todas las lesiones específicamente denunciadas", por ejemplo, eran "menores o no físicas, y la mayoría no estaban relacionadas con choques".

